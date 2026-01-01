  1. الرئيسية
  2. موضة

إطلالة حمل جريئة

خبر : آن هاثاواي تتحدى أعراف الموضة في إطلالة حوامل جريئة بلوس أنجلوس

الإثنين 10 أغسطس 2026 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
آن هاثاواي تتحدى أعراف الموضة في إطلالة حوامل جريئة بلوس أنجلوس



وكالات /سما/

لوس أنجلوس/سما- اختارت الممثلة الأمريكية آن هاثاواي إطلالة لافتة خلال حضورها حفل العرض الأول العالمي لفيلم "The End of Oak Street" في لوس أنجلوس يوم الاثنين 10 آب/أغسطس 2026، وأظهرت من خلالها بطنها المنتفخ بحملها الثالث دون التقيد بالأعراف التقليدية للإطلالات الحوامل.

ارتدت هاثاواي، التي فازت بجائزة أوسكار، سروال جينز منخفض الخصر برفقة قميص أزرق فاتح بقصة عالية وبلا أكمام، امتد من الياقة حتى السرة ليكشف عن منطقة البطن بوضوح، في حين تدفق الجزء الخلفي من القميص بطول ملفت حتى الأرض.

أضافت الممثلة لمسات من اللون الأحمر إلى إطلالتها بشكل متناسق؛ حيث برز اللون في بطانة السترة الطويلة والحذاء ذو الكعب العالي الذي انبثق خجلاً من تحت السروال وأحمر الشفاه الذي ربط بين عناصر المظهر البصري.

اكتملت الإطلالة بتسريحة ذيل حصان مرفوع الارتفاع، وقطع مجوهرات فاخرة من الذهب بنوعيه الأبيض والأصفر مرصعة بالماس، تضمنت خواتم وأساور ضخمة وأقراط طويلة متدلية.

#الموضة #المشاهير #لوس أنجلوس

الأكثر قراءة اليوم

«بعيداً عن هرمز وباب المندب.. مشروع إسرائيلي خليجي يغير قواعد لعبة الطاقة في الشرق الأوسط»

السعودية وتركيا وباكستان توحّد القوى.. هل بدأ الكابوس الاستراتيجي الذي تخشاه إسرائيل؟"

واشنطن تتجاهل رفض نتنياهو لخطة غزة: المهم أن يواصل تنفيذ ما نطلبه

إيران تسخر من تحالف مكة الدفاعي: واشنطن لم تعد حامية الخليج

رغم رفض نتنياهو لخطة مجلس السلام ..إسرائيل تستعد لخفض عدد قواتها العسكرية في غزة

CNN: نتنياهو يخاطر بإغضاب ترامب للحفاظ على مستقبله السياسي

خلاف يعصف بمفاوضات غزة.. كوشنر يتهم نتنياهو بعرقلة الخطة الأميركية

الأخبار الرئيسية

خلاف يعصف بمفاوضات غزة.. كوشنر يتهم نتنياهو بعرقلة الخطة الأميركية

رسالة إسرائيلية لواشنطن: لا حصانة لمهاجمي 7 أكتوبر من القتل ولا انسحاب قبل تحقيق الأهداف الأمنية

CNN: نتنياهو يخاطر بإغضاب ترامب للحفاظ على مستقبله السياسي

الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا قادرة على مراوغة الدفاعات الجوية واستهداف مراكز صنع القرار لدى الاعداء ..

إيران تسخر من تحالف مكة الدفاعي: واشنطن لم تعد حامية الخليج