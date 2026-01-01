آن هاثاواي تتحدى أعراف الموضة في إطلالة حوامل جريئة بلوس أنجلوس

وكالات /سما/

لوس أنجلوس/سما- اختارت الممثلة الأمريكية آن هاثاواي إطلالة لافتة خلال حضورها حفل العرض الأول العالمي لفيلم "The End of Oak Street" في لوس أنجلوس يوم الاثنين 10 آب/أغسطس 2026، وأظهرت من خلالها بطنها المنتفخ بحملها الثالث دون التقيد بالأعراف التقليدية للإطلالات الحوامل.

ارتدت هاثاواي، التي فازت بجائزة أوسكار، سروال جينز منخفض الخصر برفقة قميص أزرق فاتح بقصة عالية وبلا أكمام، امتد من الياقة حتى السرة ليكشف عن منطقة البطن بوضوح، في حين تدفق الجزء الخلفي من القميص بطول ملفت حتى الأرض.

أضافت الممثلة لمسات من اللون الأحمر إلى إطلالتها بشكل متناسق؛ حيث برز اللون في بطانة السترة الطويلة والحذاء ذو الكعب العالي الذي انبثق خجلاً من تحت السروال وأحمر الشفاه الذي ربط بين عناصر المظهر البصري.

اكتملت الإطلالة بتسريحة ذيل حصان مرفوع الارتفاع، وقطع مجوهرات فاخرة من الذهب بنوعيه الأبيض والأصفر مرصعة بالماس، تضمنت خواتم وأساور ضخمة وأقراط طويلة متدلية.