بشار الشطي يشيد بنجاح عروض مسرحيته بعمّان وينوّه بحفاوة الجمهور

وكالات /سما/

عمّان/سما- أعرب الفنان الكويتي بشار الشطي عن شكره الجزيل لجمهور سلطنة عمان، بعد نجاح عروض مسرحيته الكوميدية "منتزه الخيران" التي استضافتها صالات مسرح مدينة العرفان، المركز العماني للمؤتمرات والمعارض، في الثامن من آب/أغسطس 2026.

شارك الشطي صورًا وفيديوهات توثّق الإقبال الكبير للجمهور العماني على العروض، مشيدًا بتنوّع الفئات العمرية التي حضرت المسرحية. وقال في رسالة تقدير: "شكراً لله تعالى وشكراً أهلنا وأحبابنا الغالين في سلطنة عمان الحبيبة على هذا الاستقبال والحفاوة والمحبة"، لافتًا إلى حضور 6000 متفرج عبر عرضين.

أضاف الفنان الكويتي: "عشنا معكم أجمل اللحظات في ثاني محطاتنا للجولة الخليجية لمسرحية منتزه الخيران"، وأرسل شكره لطاقم التنظيم والشركات المنظّمة والمسؤولين عن العرض، محتفيًا بجهود فريق العمل.

تندرج مسرحية "منتزه الخيران" ضمن الفئة الكوميدية الاجتماعية الغنائية، وتدور أحداثها حول مجموعة من الشخصيات التي تجتمع في منتزه تاريخي شكّل وجهة محبّبة للعائلات الخليجية، قبل أن تتطور الأحداث إلى سلسلة من المواقف الفكاهية والمغامرات المليئة بالضحك والغناء والاستعراضات.

سبق العروض العمانية إطلاق المسرحية بدول خليجية أخرى، حيث حققت نجاحًا ملموسًا في الإمارات العربية المتحدة بثلاثة عروض نفدت تذاكرها، قبل أن تتجّه الحملة الترويجية نحو سلطنة عمان كثاني محطة للجولة الخليجية.