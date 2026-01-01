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خبر : لورو بيانا تستوحي حملتها الجديدة من هيوستن والإرث الثقافي

الإثنين 10 أغسطس 2026 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
لورو بيانا تستوحي حملتها الجديدة من هيوستن والإرث الثقافي



وكالات /سما/

هيوستن/سما- اختارت دار لورو بيانا الإيطالية مدينة هيوستن الأمريكية لإطلاق حملتها الجديدة لموسم الخريف والشتاء 2026-2027، استلهامًا من الإرث الثقافي العميق الذي تركه جامعا الفن جون ودومينيك دي مينيل على المشهد الفني بالمدينة.

عمل المصور الإيطالي الشهير ماريو سورينتي على تصوير الحملة في عدة مواقع بهيوستن، منها مجموعة مينيل الفنية ومعبد روثكو، حيث صاغ رحلة بصرية تجسد التقاء الموضة بالفن والعمارة في نسيج واحد متناغم.

تتميز قطع المجموعة الجديدة بألوان ترابية وحمراء قرميدية وأخضر وحجري، اختيرت بعناية لتنسجم مع الأعمال الفنية والمساحات المعمارية المحيطة، فيما تُظهر الخامات الفاخرة حضورها عبر الحركة والملمس والتفاصيل الدقيقة.

أشار سورينتي إلى أن التصوير في هذه المواقع وفّر له فرصة التقاط «جمالاً طبيعياً لا يحمل علامات التصنع»، حيث نشأ حوار هادئ بين الملابس والمجالات الفنية التي ابتكرتها عائلة دي مينيل عبر عقود.

تجاوزت مبادرة لورو بيانا البعد الجمالي المحض، إذ أعلنت الدار عن دعمها لمجموعة مينيل الفنية في السنوات القادمة، خاصة مع اقتراب الذكرى الأربعين لتأسيس المجموعة عام 2027، كما ساهمت في مشروع Opening Spaces التابع لمعبد روثكو، الذي يهدف إلى إتاحة الإرث الفني لجمهور أوسع.

من خلال اختيارها هيوستن، أضافت لورو بيانا فصلاً جديداً في سلسلة حملاتها التي تستوحيها من أماكن استثنائية حول العالم، مؤكدة رؤيتها التي تجعل من الحرفية والثقافة والعمارة لغة واحدة موحدة.

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#موضة #هيوستن #لورو بيانا

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