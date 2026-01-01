الرجوب يعلن انطلاق بطولة الألف شهيد في 4 سبتمبر

وكالات /سما/

رام الله/سما- أعلن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين 10 آب/أغسطس 2026 استئناف النشاط الكروي الفلسطيني بعد توقف استمر نحو ثلاث سنوات، وذلك عبر إطلاق بطولة "كأس الألف شهيد" في 4 سبتمبر/أيلول الساعة السادسة مساءً.

وصف الرجوب هذه الخطوة بأنها "بداية لإعادة الحياة إلى الجسد الرياضي الفلسطيني" و"منح أبناء شعبنا مساحة من الأمل والفرح في الوطن والشتات"، لافتاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سعى خلال السنوات الثلاث الماضية لشطب الحركة الرياضية الفلسطينية من الذاكرة ضمن أهدافه السياسية والجغرافية والتطهيرية.

ستنطلق البطولة برعاية موحدة في مختلف أماكن وجود الحركة الرياضية الفلسطينية، وستقام 3 مباريات افتتاحية متزامنة: الأولى في المحافظات الشمالية على ستاد فيصل الحسيني بين فريقي جبل المكبر وشباب الخليل، والثانية في المحافظات الجنوبية بين شباب رفح وخدمات رفح، والثالثة في مخيم عين الحلوة في لبنان بين فريقي الأنصار والنهضة.

حددت البطولة عدد الأندية المشاركة بـ 226 نادياً موزعة على النحو التالي: 146 نادياً في المحافظات الشمالية (48 في شمال الضفة، و60 في الوسط، و38 في الجنوب)، إضافة إلى 44 نادياً في قطاع غزة، و36 نادياً في لبنان. وسيتم تقسيم الدور الأول وفق نظام المجموعات على مستوى المحافظات والفروع.

أوضح الرجوب أن البطولة ستُقام في ثلاث نسخ منفصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، حيث ستحمل كل نسخة أسماء الشهداء الرياضيين الفلسطينيين، البالغ عددهم 1014 شهيداً. وأكد أن الاتحاد سيقدم مبلغاً موحداً لكل نادٍ يستوفي شروط الحد الأدنى لدعم التجهيزات ووسائل المواصلات.

تطرق الرجوب إلى الضائقة المالية التي تواجه الحركة الرياضية الفلسطينية، مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية كانت الممول الوحيد للأنشطة خلال السنوات الماضية، رغم حصول الاتحاد على مشاريع من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومؤسسات خارجية منها الاتحاد النرويجي لكرة القدم. وأشار إلى فشله حتى الآن في الحصول على القرض البنكي الذي سعى له لدعم استئناف النشاط.

أوضح أن "فيفا" قدمت مشاريع تشمل تطوير المركز الرياضي الفني وتأهيل ستاد فيصل الحسيني وتمويل مراكز الواعدات، وأن الاتحاد نجح في إقناع الاتحاد الدولي بتبني مشروع بناء مركز فني حديث في القدس ليكون "حاضنة فنية لكل الفلسطينيين".

أعلن الرجوب مشاركة فلسطين في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة في اليابان ببعثة تضم 108 رياضيين، منهم 67 لاعباً ولاعبة سيشاركون في 19 لعبة رياضية. كما أعلن عن مشاركة المنتخب الوطني الأول في بطولة ودية في الصين خلال سبتمبر، والمنتخب الأولمبي في لقاء في مدينة قونية التركية يوم 30 سبتمبر/أيلول.

بخصوص قطاع غزة، أكد الرجوب أن "فيفا" أكدت أن الخيارات في القطاع مفتوحة في حال توافرت إمكانية الوصول إليه، مما قد يتيح استعادة النشاط الرياضي هناك.

ختم الرجوب مؤتمره برسالة إلى أبناء الشعب الفلسطيني وأسرة كرة القدم، واصفاً هذه المرحلة بأنها "لحظة استثنائية" بعد ثلاث سنوات قاسية فرضتها الحرب والأحداث. وأكد أن "الرياضة ستبقى عنواناً للتحدي والصمود والوطنية"، وأن "كرة القدم أقوى من كل الظروف، وإرادة شعبنا قادرة على النهوض والاستمرار".

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