عالمة اجتماع: الزواج يحمي الرجال أكثر من النساء.. والنساء يتحملن أعباء مضاعفة

وكالات /سما/

قدمت عالمة الاجتماع الروسية البروفيسورة سفيتلانا بارماتوفا مقارنة لافتة للعلاقة بين الزواج والصحة، مشيرة إلى أن هذه العلاقة تختلف جوهريًا بين الرجال والنساء.

وفقًا لبارماتوفا، يستفيد الرجال المتزوجون من فوائد صحية أكبر بكثير من نظرائهم العزاب. وأشارت الإحصاءات إلى أن الرجال المتزوجين في سن العمل، بين 25 و54 عامًا، يموتون بمعدل أقل بمرتين إلى ثلاث مرات من الرجال العزاب.

تعزو عالمة الاجتماع هذه الفروقات إلى آليتين علميتين: "تأثير الحماية" و"تأثير الانتقاء". تتمثل الأولى في أن الزوجة تضطلع بدور يشبه وزيرة الصحة في الأسرة، حيث تراقب تناول زوجها للكحول وتحثه على زيارة الطبيب وتمنعه عن السلوكيات الضارة. أما الثانية فتتعلق بأن الرجال الأصحاء والقادرين على الزواج هم الأكثر إقبالًا عليه، بينما يبقى المرضى والعنيفون عزابًا.

لكن الصورة مختلفة تمامًا بالنسبة للنساء. توضح بارماتوفا أن النساء المتزوجات يتحملن أعباءً أكثر تعقيدًا وثقلًا من نظيراتهن العزبات. هناك ثلاثة عوامل رئيسية: عبء العمل المزدوج، والجهد العاطفي، وعدم التكافؤ في توزيع أعباء الرعاية.

قالت بارماتوفا: "تقضي المرأة وقتًا في الأعمال المنزلية يزيد بحوالي مرتين إلى مرتين ونصف على ما يقضيه الرجل، حتى لو كانت تعمل بدوام كامل. هذا يشبه يوم عمل ثانيًا بلا أجر أو إجازات". بالإضافة إلى ذلك، تتحمل المرأة مسؤولية عاطفية كبيرة تتعلق بالحالة المزاجية للأسرة وتربية الأطفال وتنظيم الشؤون، وهو عمل "غير مرئي لكن تأثيره واضح جدًا على الجهاز العصبي".

الجانب الثالث يتعلق بطبيعة العطاء في العلاقة. غالبًا ما تكون الزوجة صديقة وطبيبة ومستشارة نفسية لزوجها، بينما يكون دور الزوج مقتصرًا على كونه زوجًا، أي متلقيًا للرعاية وليس مصدرًا لها.

وصفت بارماتوفا هذا التفاوت بقولها: "الزواج بالنسبة للرجل يشبه غطاء الحماية لشاشة الهاتف الذكي، يحميه من السقوط والغبار ويطيل عمره الافتراضي".

يؤكد الباحثون الأمريكيون أن النساء بحاجة للنوم أكثر من الرجال لأن دماغ المرأة يتطلب وقتًا أطول للترميم والاستشفاء، خاصة أنها مضطرة لحل عدة مهام في آن واحد. كما أشارت مجلة "تايم" الأمريكية إلى أن المرأة تحمل على عاتقها مسؤوليات أكثر بكثير من الرجال في الأعمال المنزلية والعملية معًا.

تؤكد بارماتوفا أن العلاقات الزوجية عملية معقدة ومتشابكة، وكي تثمر النتائج المرغوبة يجب على كل من المرأة والرجل بذل الجهد الكافي لتحقيق التوازن والعدالة في توزيع الأعباء.