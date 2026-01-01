المرشد الإيراني يعلن 6 تعيينات قيادية جديدة في الجيش والحرس الثوري

طهران /وكالات /

أصدر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي قرارات رسمية بتعيين قادة جُدد في المناصب العليا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني.

وتضمنت التعيينات رسمياً تثبيت اللواء علي عبد اللهي رئيساً لأركان القوات المسلحة، والعميد كيومرث حيدري نائباً له، إضافة إلى تعيين اللواء أحمد وحيدي قائداً عاماً للحرس الثوري الإيراني، واللواء مصطفى إيزدي نائباً له.

كما شملت القرارات تعيين العميد علي عظمايي قائداً للقوة البحرية في الحرس الثوري، وحسين طائب قائداً لقوات البسيج.

تأتي هذه التغييرات التنظيمية في هيكل القيادة العسكرية والقيادة العليا للجمهورية الإسلامية لملء الشواغر وتأطير الهيكلية القيادية في المؤسسات الأمنية والعسكرية.