عودة 74 مواطنا من الضفة الغربية إلى غزة

غزة /سما/

يسّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر،اليوم الاثنين، عملية نقل طوعي ولمّ شمل لأربعة وسبعين (74) فردا داخل قطاع غزة، كانوا قد انفصلوا عن عائلاتهم.

نقلت اللجنة الدولية مع طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني الأفراد من معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي في غزة.



وقد أدّت اللجنة الدولية هذا الدور بصفتها وسيط محايد، وبموافقة مسبقة وكاملة من الأفراد المعنيين. "وقد تواصلنا مع جميع الأفراد مسبقاً للتأكد من أن مشاركتهم طوعية، وللتحقق مما إذا كانوا بحاجة إلى المساعدة في التواصل مع عائلاتهم في غزة أو لديهم احتياجات طبية محددة".



وعاد هؤلاء الأفراد إلى غزة بعد عامين ونصف من الانفصال عن عائلاتهم بسبب الأعمال العدائية. غزة التي عادوا إليها تختلف تماماً عن غزة التي غادروها.