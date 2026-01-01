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الاحتلال يعتقل شابا ويحتجز آخرين خلال اقتحام منطقة شعب اللوز غرب المغير

الإثنين 10 أغسطس 2026 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل شابا ويحتجز آخرين خلال اقتحام منطقة شعب اللوز غرب المغير



رام الله/ سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الشاب محمد خير الله نعسان، خلال اقتحامها منطقة "شعب اللوز" غرب قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تواصل اقتحام المنطقة، حيث احتجزت عددا من الشبان، في وقت دفعت فيه بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

وأضافت المصادر أن قوة من جيش الاحتلال تحركت باتجاه منطقة "سهل مرح سيع" غرب المغير، قبل أن تتجه إلى منطقة "شعب اللوز"، حيث واصلت انتشارها واقتحامها للمنطقة.

وتشهد المناطق الغربية لقرية المغير اعتداءات واقتحامات متكررة من قوات الاحتلال والمستعمرين، في ظل تصعيد مستمر بحق المواطنين وأراضيهم.

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