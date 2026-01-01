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الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا قادرة على مراوغة الدفاعات الجوية واستهداف مراكز صنع القرار لدى الاعداء ..

الإثنين 10 أغسطس 2026 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا قادرة على مراوغة الدفاعات الجوية واستهداف مراكز صنع القرار لدى الاعداء ..



طهران /وكالات /

قال متحدث الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن بعض الصواريخ الإيرانية باتت تمتلك القدرة على التوجيه وتغيير مسارها أثناء التحليق، بما يمكِّنها من تفادي أنظمة الدفاع الجوي.
جاء ذلك في كلمة خلال مراسم أقيمت في مدينة قزوين شمالي البلاد بمناسبة “يوم الصحفيين”، الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.
وأشار محبي إلى قدرات إيران في مجال تقنيات الصواريخ والطائرات المسيرة، وأوضح أن هذه القدرات استُخدمت خلال الحرب لاستهداف بعض عناصر ما وصفه بـ”شبكة قوة العدو”.
وأضاف: “لم تعد الصواريخ الإيرانية كما في السابق، تُطلق من نقطة لتسقط في نقطة أخرى فحسب، بل أصبحت تتمتع بقدرات التوجيه وتغيير المسار، ويمكن لبعضها تغيير مسارها أثناء التحليق لتفادي أنظمة الدفاع الجوي للعدو”.

ولفت إلى أن إيران لا تستهدف في ما وصفه بـ”الحرب التكنولوجية” تدمير المباني والمعدات فقط، بل تسعى أيضا إلى استهداف شبكات صنع القرار والدفاع لدى خصومها.
ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشهد المنطقة موجات من المواجهات العسكرية ومفاوضات متعثرة بين الولايات المتحدة وإيران، عنوانها الرئيس منذ فترة هو مضيق هرمز.
وفي ذلك اليوم، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، ما أسفر عن 3 آلاف قتيل، بحسب طهران، التي ردت بهجمات في المنطقة قتلت أمريكيين وإسرائيليين.
كما شنت هجمات على ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول خليجية، لكن بعضها خلّف ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية.

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