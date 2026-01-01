برادا تطلق "قصص بسيطة" لخريف وشتاء 2026

وكالات /سما/

أطلقت دار برادا حملتها الإعلانية لموسم خريف وشتاء 2026 تحت اسم "قصص بسيطة"، حيث احتفت العلامة الإيطالية بجمال التفاصيل البسيطة في الحياة اليومية بعيداً عن الصور النمطية التقليدية للحملات الفاخرة.

تستكشف الحملة مجموعات المصمّمَيْن Miuccia Prada و Raf Simons من خلال رؤية إخراجية للمخرج Barry Jenkins، الذي حوّل لحظات عفوية وحميمة إلى مشاهد نابضة بالمعنى، حيث تصبح الملابس وسيلة للتعبير عن فردية كل شخصية.

جسّد الحملة مجموعة من النجوم العالميين منهم Chen Haoyu و Kelvin Harrison Jr. و Hunter Schafer و Troye Sivan، في صور فوتوغرافية وفيديوهات تركّز على الحركات الطبيعية والتفاعلات الحقيقية بين الأشخاص والملابس.

تقدّم الحملة شذرات من قصص غير مكتملة، محصورة في صور هادئة وبورتريهات غامضة تبدو وكأنها مقاطع من فيلم لم تُكتب نهايته بعد، داعية المشاهد للتأمل في جمال اللحظات العادية حين يتم النظر إليها من منظور مختلف.

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