نظارات وحقائب جريئة.. الإكسسوارات التي تفضلها النجمات عالميًا

وكالات /سما/

برزت الإكسسوارات الجريئة والبيانة كأداة رئيسية لإضفاء الأناقة على إطلالات النجمات العالميات مؤخرًا، حيث يعتمدن على القطع الفاخرة والمصممة بعناية لتعبيرهن عن أسلوبهن الشخصي.

اختارت المغنية ريهانا نظارات شمسية سوداء من غوتشي لحماية نفسها من أضواء الكاميرات في شوارع نيويورك، مرتدية معها حقيبة غوتشي جاكي السوداء اللامعة ذات النقشة المميزة. تعود حقيبة جاكي إلى ستينيات القرن الماضي وأصبحت مفضلة لدى جاكي كينيدي، مما منحاها اسمها الشهير.

كما اختارت ريهانا في إطلالة صيفية أخرى البيرمودا البيج مع بلوزة واسعة بنية، ونسقت معها حقيبة كارا من فيراغامو المصنوعة من جلد ثعبان البحر، وتتميز بتصميمها المرن القابل للطي ومشبك غانشيني اللامع المميز. أدركت ريهانا أن سر الأناقة يكمن في البساطة والاعتماد على حقيبة واحدة مثالية بدلًا من الإفراط في الإضافات.

في سباق فورمولا وان في موناكو، ظهرت كيم كاردشيان بنظارات قناع سوداء ضخمة من غوتشي من مجموعة لا فاميليا، وهي تصميم بدون إطار يتميز بعدسات تبدو وكأنها تطفو ومثبتة بقطعة معدنية تجسد لجام الحصان. سرعان ما تهافتت النساء على شراء هذه النظارات لأناقتها وجرأتها.

حضرت النجمة دوا ليبا حفل عرض فيلم برفقة كالوم تيرنر مرتدية فستانًا أنيقًا من فيراغامو بياقة هالتر وشراريب متدلية وظهر مكشوف. نسقت معه حذاء جلديًا مطبعًا بنقش جلد التمساح برباط خلفي، وهو التصميم الذي نفد من الأسواق بسرعة بسبب الطلب المرتفع عليه.

في إطلالة صيفية أخرى، ارتدت دوا ليبا فستانًا أسود قصيرًا مزينًا بحمالات رفيعة وتفاصيل من الدانتيل، مع حزام أسود عريض وحذاء بوت جلدي من ميو ميو. أضفت لمسة لونية جريئة بحقيبة سوفليه الكبيرة من سكياباريللي باللون الأصفر الليموني المستوحاة من مجموعة ربيع/صيف 2025. أكملت الإطلالة بقلادتين من كلوي وساعة ذهبية من بولغاري.

اختارت المصممة العالمية أمينة معادي بلوزة سوداء بفتحة مربعة مع تنورة منسدلة واسعة بقصة إيه لاين، وحملت حقيبة مرجانية من جاكيموس ووضعت نظارات قطة يمكن إيجاد تصميم مشابه لدى ألكسندر مكوين.

ظهرت النجمة مادونا في عرض سان لوران الأخير لخريف وشتاء 2026-2027 مرتدية فستانًا من الدانتيل الفرنسي الأحمر القصير، ونسقت معه حقيبة مربعة من الجلد الزهري المبودر وحذاء عالي بلونين زهري وأسود. أكملت الإطلالة بنظارات سوداء مربعة بإطار أسود عريض من فالنتينو.