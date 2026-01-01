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كرة قدم سيدات

خبر : الهلال يتغلب على قيصري سبور بثنائية في التجربة الأولى

الإثنين 10 أغسطس 2026 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال يتغلب على قيصري سبور بثنائية في التجربة الأولى



وكالات /سما/

تركيا/سما- حققت سيدات فريق الهلال فوزًا ساحقًا على الفريق التركي قيصري سبور بنتيجة 2-0 في أولى المباريات التجريبية ضمن معسكرهن الخارجي بتركيا، حيث تجهزن للموسم الجديد من الدوري الممتاز.

تمكنت البندري مبارك من تسجيل الهدفين معًا، حيث فتحت الحساب في الشوط الأول قبل أن تضيف الهدف الثاني خلال الشوط الثاني من اللقاء.

بدأ المدرب البرتغالي لويس أندرادي المباراة بتشكيلة ضمت حارسة المرمى البرازيلية ألين ريس، وفي خط الدفاع كاثلين سوزا وموضي عبد المحسن ونوف سعود ومهرة مطلق، إضافة إلى فاطمة منصور وغدير البلوي وعبير ناصر ودانة الضحيان والبندري مبارك.

أجرى أندرادي عددًا من التبديلات في الشوط الثاني بهدف اختبار جاهزية أكبر عدد من لاعبات الفريق قبل انطلاقة الموسم الرسمي.

يستمر معسكر الهلال في تركيا حتى 18 من أغسطس الجاري، ويتضمن خوض مباراتين تجريبيتين إضافيتين أمام فومجيت يوم الخميس وأمام أمد سبور يوم الإثنين من الأسبوع التالي.

يذكر أن فريق سيدات الهلال سيبدأ الموسم الرسمي بمباراة كلاسيكو أمام فريق الاتحاد في 11 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات الدوري الممتاز.

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#كرة القدم النسوية #نادي الهلال #الدوري الممتاز

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