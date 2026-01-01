سبع عادات يومية بسيطة لأظافر أقوى وأكثر صحة

وكالات /سما/

الاهتمام اليومي بالأظافر لا يتطلب مجهودًا إضافيًا كبيرًا أو نفقات باهظة، بل يبدأ من تطبيق عادات صغيرة تدريجيًا. المشاكل الشائعة مثل التكسر والتقصف والضعف غالبًا لا تنجم عن طبيعة الأظافر وحدها، بل عن تصرفات يومية تُضعفها مع الوقت.

يأتي الترطيب المنتظم في مقدمة هذه الخطوات، حيث أن الأظافر والجلد المحيط بها يحتاجان إلى رطوبة مستمرة. استخدام كريم مرطب للأيدي مع تدليك لطيف للأظافر، أو الاستعانة بزيوت طبيعية مثل زيت اللوز الحلو أو زيت الجوجوبا، يساعد على تقليل الجفاف والتقشر ويمنح الأظافر مرونة أكبر.

الحماية من المنظفات الكيميائية والماء لفترات طويلة ضروري أيضًا. ارتداء القفازات عند غسل الأطباق أو تنظيف المنزل يقي الأظافر من الجفاف والضعف. بعد الانتهاء من الأعمال المنزلية، تجفيف اليدين جيدًا ثم وضع كريم مرطب يحافظ على صحة الأظافر والجلد المحيط بها.

تجنب استخدام الأظافر كأداة لفتح العلب أو إزالة الملصقات أو خدش الأسطح يحمي الأظافر من الضغط القوي الذي قد يؤدي إلى تشققها. استخدام الأدوات المناسبة لكل مهمة هو الحل الأفضل.

التغذية السليمة تشكل أساس صحة الأظافر من الداخل. نظام غذائي متوازن يتضمن مصادر متنوعة من البروتين والحديد والزنك والفيتامينات ضروري لقوتها. البيض والأسماك والبقوليات والمكسرات والخضروات الورقية والفواكه توفر العناصر الغذائية اللازمة.

طريقة برد الأظافر مهمة لمقاومتها للتكسر. استخدام مبرد ناعم والبرد بلطف في اتجاه واحد بدلًا من الحركات القوية ذهابًا وإيابًا يحافظ على قوتها. تجنب الإفراط في برد الأطراف والحفاظ على طول مناسب يقلل من تعرضها للكسر.

إذا كنتِ من محبات طلاء الأظافر، فترات الراحة من الطلاء المستمر ضرورية. ترك الأظافر بدون طلاء لفترات مناسبة والاهتمام بترطيبها خلالها يسمح لها بالتنفس والتعافي. تجنب إزالة الطلاء بعنف أو كشطه بالأظافر يقي سطح الظفر من التقشر والضعف.

قضم الأظافر من أكثر العادات الضارة لمظهرها وصحتها، والعبث المستمر بالجلد المحيط قد يسبب جروحًا صغيرة. محاولة إبقاء اليدين مشغولة بشيء آخر والاهتمام بتقليم الأظافر المنتظم يقلل الرغبة في قضمها.

في حالة ملاحظة تغيرات مستمرة في لون الأظافر أو شكلها أو هشاشة شديدة في التكسر، من الأفضل استشارة الطبيب. تغيرات الأظافر قد ترتبط أحيانًا بعوامل صحية أو غذائية تحتاج إلى تقييم طبي.

الالتزام بهذه العادات البسيطة يوميًا يصنع فرقًا واضحًا مع الوقت. الترطيب المنتظم والتغذية المتوازنة والحماية من المنظفات والتعامل اللطيف مع الأظافر تحول مع الاستمرار إلى أظافر أكثر صحة وجمالًا.