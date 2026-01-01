درجات البني تهيمن على صيحات الشعر في صيف 2026

وكالات /سما/

يشهد صيف 2026 هيمنة واضحة للون البني بمختلف درجاته على اختيارات النجمات لألوان شعرهن، حيث برزت التدرجات من البني الداكن مروراً بالشوكولاتة والكستنائي والكراميل وصولاً إلى الدرجات العسلية المضيئة.

لم يعد اللون البني خياراً كلاسيكياً تقليدياً، بل أثبت قدرته على تقديم تنوعات متعددة تمنح الشعر عمقاً طبيعياً ولمعاناً حياً وإشراقة مشرقة. أتاح هذا التنوع لكل نجمة اختيار الدرجة التي تتناسب مع أسلوبها وملامحها وشخصيتها.

اختارت الفنانة مي عمر درجة بنية داكنة قريبة من لون الشوكولاتة، مع الحفاظ على عمق اللون عند الجذور وتدرجات خفيفة في الأطراف. يمنح هذا الأسلوب الشعر كثافة ولمعاناً طبيعياً يبدو ناعماً وأنيقاً دون الانتقال إلى ألوان فاتحة.

من جانبها، اعتمدت الفنانة هنا الزاهد لوناً بنياً كستنائياً دافئاً يجمع بين درجات البني المتوسطة ولمسات نحاسية خفيفة. يتميز هذا الاختيار بتناسقه من الجذور حتى الأطراف مع انعكاسات ناعمة تضيف حيوية وتبرز ملامح الوجه.

اختارت الفنانة نور الغندور بني داكناً غنياً تتخلله انعكاسات دافئة تظهر بوضوح تحت ضوء الشمس، ما يمنح الخصلات الطويلة والمموجة عمقاً ولمعاناً طبيعياً يعكس أجواء صيفية حيوية.

اختارت الفنانة مي سليم لوناً بنياً دافئاً يميل إلى الشوكولاتة مع انعكاسات عسلية خفيفة. يظهر هذا الاختيار حيويته بشكل أكبر مع تسريحات الشعر المرفوع التي تكشف دفء الدرجة ولمعانها الطبيعي.

اعتمدت الفنانة درة زروق بني داكناً غنياً يميل إلى درجات الشوكولاتة العميقة مع انعكاسات ناعمة على الخصلات. يمنح هذا اللون الشعر المموج الطويل حضوراً قوياً وفخماً بدون الحاجة إلى خصلات فاتحة واضحة.

اختارت الفنانة إيتن عامر بنياً دافئاً تتخلله خصلات ذهبية وعسلية واضحة، خاصة مع انعكاس ضوء الشمس على الخصلات المموجة. يمنح هذا التدرج الشعر عمقاً وحيوية دون تغيير كامل للون الأساسي.

من ناحيتها، اعتمدت الفنانة نانسي عجرم لوناً بنياً دافئاً يميل إلى الكراميل مع انعكاسات ذهبية وعسلية ناعمة. يبدو هذا الاختيار أكثر حيوية مع التدرجات الخفيفة والتموجات الواسعة التي تبرز دفء اللون ولمعانه.

يعكس توجه النجمات هذا الصيف اتجاهاً واضحاً نحو الدرجات البنية الدافئة والطبيعية. ينصح الخبراء كل امرأة باختيار الدرجة التي تناسب لون بشرتها وشخصيتها، سواء كانت تفضل الداكنة والفخمة أو الدافئة والمشرقة التي تمنح الشعر حيويةً صيفية واضحة.

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