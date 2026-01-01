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ترجمة لدراسة إسرائيلية

خبر : مركز الزيتونة ينشر ترجمة دراسة إسرائيلية عن توسيع التطبيع مع السعودية

الإثنين 10 أغسطس 2026 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز الزيتونة ينشر ترجمة دراسة إسرائيلية عن توسيع التطبيع مع السعودية



وكالات /سما/

رام الله/سما- أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات الأحد ترجمة مختصرة لدراسة من إعداد معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي حول آليات توسيع مسار التطبيع الإقليمي، بخاصة مع المملكة العربية السعودية.

تحمل الدراسة عنوان "تهيئة الأرضية لتوسيع اتفاقيات أبراهام والتطبيع بين إسرائيل والسعودية: خطوات لتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات الاقتصادية والبنية التحتية والاستراتيجية"، وحررها أودي ديكل وجال شاني بمشاركة باحثين آخرين من المعهد.

تركز الدراسة على الرؤية الإسرائيلية لإعادة تفعيل مسار التطبيع مع الرياض وتعميق اندماج إسرائيل في مشاريع التعاون الإقليمي، وخاصة في قطاعات الاقتصاد والطاقة والنقل والاتصالات، مع إبراز دور مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) بوصفه محورًا لهذا التعاون.

تستعرض الدراسة السياسات والتوصيات التي تقترحها الأوساط الإسرائيلية لتهيئة الظروف السياسية والاستراتيجية اللازمة لتحقيق هذا التوجه، وسط تحولات إقليمية يشهدها الشرق الأوسط وتصاعد نقاشات إسرائيلية حول ترتيبات المنطقة المستقبلية.

وأوضح المركز أن هذه الترجمة أُدرجت ضمن سلسلة ترجماته لأبرز ما تنتجه مراكز الفكر الإسرائيلية، بهدف إتاحتها أمام الباحثين والمهتمين بفهم أولويات الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي ورؤيته للتطورات الإقليمية.

وأكد المركز أن الترجمة تضمنت مفاهيم ومصطلحات ورؤى وردت في النص الأصلي دون أن تعكس بالضرورة موقفه منها، حرصًا على الدقة العلمية وخدمة للبحث المعمق.

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#الزيتونة #التطبيع #السعودية

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