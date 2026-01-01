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الرياضة الفلسطينية

خبر : الرجوب يعلن رسميًا عن بطولة كأس الألف شهيد في مؤتمر صحفي غدًا

الإثنين 10 أغسطس 2026 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يعلن رسميًا عن بطولة كأس الألف شهيد في مؤتمر صحفي غدًا



وكالات /سما/

البيرة/سما- سيعقد جبريل الرجوب، رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني، مؤتمرًا صحفيًا في أكاديمية جوزيف بلاتر بمدينة البيرة يوم الاثنين القادم، للكشف الرسمي عن تفاصيل بطولة كأس الألف شهيد والحديث عن أحدث التطورات على الساحة الرياضية الفلسطينية.

من المتوقع أن ينطلق المؤتمر عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، حيث سيركز على استعراض آليات تنظيم البطولة وملفات ومسائل رياضية راهنة.

تأتي البطولة الجديدة في سياق تكريم شهداء الحركة الرياضية الفلسطينية، على خلفية الأوضاع الصعبة التي تواجهها الرياضة الفلسطينية خاصة في قطاع غزة.

وكانت الاتحاد قد أعلن سابقًا أن البطولة ستجمع أندية الضفة الغربية وقطاع غزة والجاليات الفلسطينية في الشتات، مع انطلاق منافساتها المقررة خلال شهر أيلول المقبل.

#الضفة الغربية #غزة

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