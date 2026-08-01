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طهران :صور جديدة توثق أضرارا طالت البنية التحتية العسكرية الأمريكية في غرب آسيا

الإثنين 10 أغسطس 2026 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران :صور جديدة توثق أضرارا طالت البنية التحتية العسكرية الأمريكية في غرب آسيا



طهران /وكالات /

كشفت صور جديدة لآثار الضربات الصاروخية الإيرانية، التي استهدفت مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في غرب آسيا، عن أبعاد غير مسبوقة من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية العسكرية الأمريكية.

وقالت وكالة “فارس” إن الصور الجديدة التي تم تداولها ونسبت إلى الهجمات الأخيرة، تظهر أضرارا طالت أجزاء من قواعد تستخدمها القوات الأمريكية في عدد من دول المنطقة من بينها الكويت والأردن والبحرين.

وتظهر بعض هذه الصور بوضوح آثار إصابات صاروخية وأضرارا لحقت بالمباني والمنشآت العسكرية في تلك القواعد.

– fars news

– fars news

– fars news

– fars news

– fars news

– fars news

– fars news

– fars news

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