طهران :صور جديدة توثق أضرارا طالت البنية التحتية العسكرية الأمريكية في غرب آسيا

كشفت صور جديدة لآثار الضربات الصاروخية الإيرانية، التي استهدفت مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في غرب آسيا، عن أبعاد غير مسبوقة من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية العسكرية الأمريكية.