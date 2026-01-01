مأساة في الرياض.. حريق مصنع يحصد أرواح 16 عاملاً بنغالياً

الرياض/وكالات /

لقي 16 عاملاً من الجنسية البنغالية مصرعهم إثر حريق اندلع داخل مصنع لتصنيع الأرائك في منطقة المدينة الصناعية الموسى بالعاصمة السعودية الرياض، في حادثة أليمة خلّفت حالة من الحزن بين أسر الضحايا وداخل الأوساط العمالية البنغالية.

وأعلنت وزارة الخارجية في بنغلاديش أنها تتابع تفاصيل الحادث بالتنسيق مع الجهات المختصة، فيما يعمل مسؤولو سفارة بنغلاديش في الرياض مع السلطات السعودية لاستكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثامين الضحايا إلى بلادهم.

وفي إطار متابعة تداعيات الحادث، وجّه وزير رعاية المغتربين والتوظيف في الخارج، أريفول حق تشودري، الجهات المعنية بالإسراع في إنهاء ترتيبات إعادة الجثامين، إلى جانب تقديم الدعم والمساعدات الحكومية لعائلات الضحايا، بما يشمل التعويضات المالية المقررة.

وتُعد المملكة العربية السعودية الوجهة الأكبر للعمالة البنغالية في الخارج، إذ يقيم ويعمل فيها نحو 3.5 مليون مواطن بنغالي في قطاعات مختلفة، ما يجعل أي حادث من هذا النوع محط اهتمام واسع في دكا.

وبحسب بيانات رسمية، حوّل العمال البنغاليون المقيمون في السعودية أكثر من 2.7 مليار دولار إلى بلادهم خلال العام الماضي، ما يعكس أهمية الجالية البنغالية في المملكة ودورها في دعم الاقتصاد البنغالي.