السعودية وتركيا وباكستان توحّد القوى.. هل بدأ الكابوس الاستراتيجي الذي تخشاه إسرائيل؟"

القدس المحتلة /سما/

أثار توقيع اتفاق مكة الدفاعي المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان موجة واسعة من النقاشات والتحليلات السياسية، وسط تساؤلات متزايدة حول انعكاساته على موازين القوى في المنطقة، وما إذا كان يمثل تحولاً استراتيجياً قد يثير القلق داخل إسرائيل.

وعلى الرغم من أن الاتفاق، الذي وُقع في مكة المكرمة مطلع أغسطس الجاري، لا يتضمن أي إشارة مباشرة إلى إسرائيل، فإن مراقبين يرون أن أهمية الاتفاق لا تكمن فقط في بنوده المعلنة، بل في الأطراف التي تجمعها هذه الشراكة الجديدة. فالتحالف يضم السعودية بثقلها الاقتصادي والنفطي، وتركيا صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، إلى جانب باكستان، القوة النووية الوحيدة في العالم الإسلامي.

وينص الاتفاق على أن أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعتبر اعتداءً على الدول الأخرى، إضافة إلى تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري والاستخباراتي بين الأطراف الموقعة. وقد أكدت البيانات الرسمية أن الهدف الرئيسي هو تعزيز الردع الجماعي وحماية الاستقرار الإقليمي في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه المنطقة.

ورغم أن المسؤولين في الدول الثلاث شددوا على أن الاتفاق ذو طبيعة دفاعية وليس موجهاً ضد أي دولة بعينها، إلا أن التطورات الإقليمية الأخيرة، وخاصة الحرب في غزة والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، جعلت الاتفاق محط اهتمام واسع في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية.

ويعتقد محللون أن إسرائيل قد تتابع هذا التحالف بحذر، ليس لكونه يشكل تهديداً عسكرياً مباشراً، وإنما لأنه يعكس اتجاهاً نحو بناء منظومة أمنية إقليمية أكثر استقلالية، في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط إعادة تشكيل للتحالفات التقليدية.

كما أن انضمام تركيا إلى هذه الشراكة يضيف بعداً آخر للنقاش، في ظل التوترات التي شهدتها العلاقات التركية الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة على خلفية ملفات إقليمية عدة، أبرزها الوضع في غزة. ويرى متابعون أن أي تنسيق عسكري أو استخباراتي أوسع بين أنقرة والرياض وإسلام آباد قد يمنح الدول الثلاث ثقلاً أكبر في القضايا الإقليمية الحساسة.

في المقابل، يشير خبراء إلى أن الاتفاق لا يزال في مراحله الأولى، وأن تأثيره الفعلي سيتحدد بمدى ترجمة بنوده إلى إجراءات عملية، مثل إقامة مشاريع دفاعية مشتركة أو توسيع التعاون العسكري والتقني بين الدول الموقعة. وحتى الآن، لا توجد مؤشرات معلنة على إنشاء تحالف هجومي أو ترتيبات تستهدف إسرائيل بشكل مباشر.

وبينما تؤكد الأطراف الموقعة أن الهدف الرئيسي للاتفاق هو تعزيز الأمن والاستقرار، يبقى "اتفاق مكة" أحد أبرز التطورات الجيوسياسية في المنطقة خلال العام الجاري، وقد يكون بداية مرحلة جديدة من التنسيق بين ثلاث من أكثر الدول تأثيراً في العالم الإسلامي.