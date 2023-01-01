رغم وقف إطلاق النار.. الرصاص لا يغيب عن غزة وإصابات جديدة جراء الخروقات الإسرائيلية

غزة /سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ306 على التوالي، من خلال عمليات إطلاق نار وتحركات عسكرية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين خلال الساعات الماضية.

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، سُجلت عدة إصابات جراء استهدافات إسرائيلية في شمال وشرق القطاع. ففي مخيم حلاوة بجباليا شمال غزة، أصيب ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال، فيما أُصيب مواطنان آخران في محيط عمارة الملش شرق مدينة غزة.

كما أصيب مواطن بعد أن أطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه منازل المواطنين قرب مسجد المحطة في شارع يافا بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وفي شمال القطاع، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في منطقة مشروع بيت لاهيا وسط إطلاق نار كثيف باتجاه المنازل والمناطق السكنية، بينما استهدفت مدفعية الاحتلال شارع الطينة جنوب مدينة خان يونس بقصف مدفعي.

ورغم عدم تسجيل أي غارات جوية لليوم السادس على التوالي، تواصل طائرات الاستطلاع التحليق في أجواء القطاع بشكل مكثف، وسط حالة من الترقب والقلق بين السكان.

حصيلة الضحايا

ووفق بيانات وزارة الصحة، استقبلت المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدين وثمانية مصابين جراء الاعتداءات المتواصلة.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر، ارتفع عدد الشهداء إلى 1258 شهيداً، إضافة إلى 4139 إصابة، فيما تم انتشال جثامين 807 شهداء من مناطق مختلفة في القطاع.

أما إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فقد بلغت 73,386 شهيداً و174,250 مصاباً، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهات الصحية في غزة.