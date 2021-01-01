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خبر : نادي الرياض يضم المدافع الأوروجواياني أباسكال

الإثنين 10 أغسطس 2026 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الرياض يضم المدافع الأوروجواياني أباسكال



وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلن نادي الرياض السعودي عن ضم المدافع الأوروجواياني رودريجو أباسكال إلى صفوفه، في خطوة تعزيز دفاعي قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري. لم يكشف النادي عن تفاصيل العقد.

يبلغ أباسكال 32 سنة، وكان آخر فريق لعب معهم فيتوريا جيماريش البرتغالي، الذي توج معه ببطولة كأس الدوري البرتغالي «تاكا دا ليجا» في الموسم الماضي.

قضى اللاعب الأوروجواياني أربع سنوات مع بوافيستا البرتغالي بين عامي 2021 و2025، وسبقها تمثيله عدة فرق محلية في الأوروجواي من بينها فينيكس ويوفنتود وبينارول.

استخرج نادي الرياض شهادة الكفاءة المالية مؤخراً بعد استيفاء متطلبات رابطة دوري المحترفين، ما يمنحه الحق في إجراء التعاقدات الجديدة وتسجيل اللاعبين قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

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#كرة القدم #نادي الرياض #الدوري السعودي

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