رغم رفض نتنياهو لخطة مجلس السلام ..إسرائيل تستعد لخفض عدد قواتها العسكرية في غزة

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية يوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لخفض قواته في قطاع غزة إلى مستوى ما كانت عليه أعدادها تقريبا قبل السابع من أكتوبر عام 2023.

وقالت القناة الـ14 العبرية ، إنه "على الرغم من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بأن إسرائيل ترفض الوثيقة المكونة من 15 نقطة، ولن تنسحب من غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل، إلا أنه من المتوقع أن تخفض المؤسسة الأمنية القوات في قطاع غزة بشكل كبير".

وأضافت: "من المتوقع أن يكون التخفيض المخطط له واسع النطاق، وسيعيد القوات تقريبًا إلى مستواها قبل هجوم 7 أكتوبر؛ إذ تعمل حاليًا فرقتان في قطاع غزة: الفرقة الأساسية، هي فرقة غزة، وفرقة الاحتياط 99، التي تناوبت على العمل مع الفرقة 252 خلال العام الماضي".

وبحسب القناة، بعد عدة أشهر من تنفيذ الفرقة 99 لمهامها، يبدو أنه مع انتهاء فترة خدمتها الحالية، لن تحل محلها أي فرقة أخرى، وسيؤدي هذا إلى أن تصبح فرقة غزة مجددًا الفرقة الوحيدة العاملة في القطاع.

وتتكون فرقة غزة من لواءين، شمالي وجنوبي، ينضم إليهما كتائب وألوية إضافية لتعزيزها ميدانيًا.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن هذا التخفيض الكبير في حجم القوات يشير إلى توجه واضح بشأن مستقبل القتال والسيطرة في قطاع غزة، على الأقل في المستقبل القريب.

ويتزامن هذا التخفيض الواسع مع مناقشات في المؤسسة الأمنية حول مقترحات الانسحاب الجزئي وبدء ترتيبات لدخول "قوة استقرار دولية".