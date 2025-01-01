بيرلا حرب تغادر بيروت نحو فيتنام لتمثيل لبنان في مسابقة جمال العالم

وكالات /سما/

بيروت/سما- غادرت بيرلا حرب، ملكة جمال لبنان للعام الحالي، مطار بيروت متوجهة إلى فيتنام لتمثيل بلادها في الدورة الـ73 من مسابقة ملكة جمال العالم. وشاركت اللبنانية لحظات رحيلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موثّقةً وداع عائلتها لها في المطار.

ظهرت حرب بإطلالة تجمع البساطة والأناقة، حيث ارتدت كورسيه أبيض مع بنطال بنفس اللون، وأكملت إطلالتها بوشاح العلم اللبناني وقلادة ذهبية عليها صورة الأرز اللبناني، معبّرةً عن اعتزازها بتمثيل وطنها على المستوى الدولي.

نشرت حرب منشورًا على حسابها في إنستغرام قالت فيه: "لبنان، أنا مستعدة. أنطلق بفخر لتمثيل بلدي وأبدأ رحلة سأعتز بها إلى الأبد"، معبّرةً عن حماسها للتنافس في المسابقة العالمية.

وفي لحظة طريفة، وثّقت حرب فيديو من داخل المطار وهي تحتسي قهوتها المفضلة، معلقةً أنها تحمل معها من لبنان "طعم الوطن" في رحلتها الدولية، مؤكدةً على أهمية الهوية الوطنية لديها.

توّجت حرب بلقب ملكة جمال لبنان في 2025، واستُقبلت بحفاوة في مسقط رأسها ببلدة المعمرية في جنوب لبنان، حيث نظّم أهالي بلديتها احتفالات كبرى تكريمًا لفوزها.

تُعتبر مسابقة ملكة جمال العالم من أقدم مسابقات الجمال الدولية، وتأسست عام 1951. أُقيمت النسخة الأولى في لندن بمشاركة 26 متسابقة من دول مختلفة، وتوجت السويدية كيكي هاكونسون بلقب أول ملكة جمال للعالم.