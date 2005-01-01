الفنانة ملك قورة تحتفل بخطبتها على شاطئ البحر

وكالات /سما/

احتفلت الفنانة المصرية ملك قورة بخطبتها على رجل الأعمال يوسف عثمان في احتفالية رومانسية هادئة على شاطئ البحر بمنطقة الساحل الشمالي، بحضور عدد من أفراد عائلتها والأصدقاء المقربين.

وسارعت وسائل التواصل الاجتماعي بنقل أنباء الحدث، حيث تبادل محبو الفنانة ومتابعوها التهاني بمناسبة خطبتها، متمنين لها حياة زوجية مستقرة وسعيدة.

تعاون قورة مؤخرًا مع عدد من الفنانين البارزين في أعمال درامية وسينمائية متعددة. وشاركت في عمل درامي ضم نخبة من النجوم من بينهم رانيا يوسف وصلاح عبد الله وأحمد عبد العزيز وعفاف شعيب ومحمد عز ومحمد مهران، تحت إخراج عصام شعبان وتأليف محمد الغيطي.

على الصعيد السينمائي، شاركت قورة في فيلم "جوازة توكسيك"، وهو عمل كوميدي يدور حول قصة حب شابة تبدأ برسالة تفاهم بين بطليها في دبي، قبل أن تتطور بعودتهما إلى مصر وتدخل الأهل في مصيرهما. يعكس الفيلم الصراعات الناجمة عن الاختلاف الاجتماعي بين الطرفين والمفارقات الكوميدية الناشئة عنه.

ضم ذلك الفيلم كوكبة من النجوم منهم ليلى علوي وبيويم فؤاد وهيد كرم ومحمد أنور، من تأليف لؤي لاسيد وإخراج محمود كريم.

وفي أوائل العام 2005 اختارتها الفنان محمد فؤاد هي وشقيقتها مريم للمشاركة في فيلم "غاوي حب"، حيث نجحت قورة آنذاك في لفت الأنظار بأدائها، لاسيما وحازت على إشادة واسعة وتوقعات بمستقبل فني مميز لها.

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