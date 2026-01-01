الفتح يضم الخيبري بالإعارة من الأهلي

وكالات /سما/

أنهى نادي الفتح رسمياً إجراءات التعاقد مع لاعب الدفاع عبد الإله الخيبري القادم من صفوف نادي الأهلي، وذلك بنظام الإعارة لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الحالية.

يمتلك الخيبري خبرة دفاعية متعددة، حيث يقدر على اللعب في خط الدفاع والظهير الأيسر، ما يمنح الفتح مرونة تكتيكية في الجانب الأيسر.

رحبت إدارة الفتح باللاعب الجديد في مقر النادي "النموذجي"، معبرة عن طموحات عالية بأن يسهم في تحقيق أهداف الفريق وإرضاء الجماهير الفتحاوية.

أعرب الخيبري عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفتح، وأكد عزمه على تقديم مستويات عالية والعمل بجد مع زملائه لتحقيق طموحات الفريق في الموسم الجديد.

جاء التعاقد مع الخيبري في إطار اتفاق شامل بين الناديين تزامن مع انتقال لاعب الفتح نايف مسعود إلى صفوف الأهلي، وأسهم في تحسين العلاقات بين الناديين بعد فترة توتر سابقة.

كانت العلاقات بين الفتح والأهلي قد تأثرت جراء قضية انتقال لاعب الفتح السابق فراس البريكان إلى الأهلي عقب فسخ عقده مع الفتح، حيث وصلت الخلافات للقضاء الرياضي الذي أصدر حكمه في القضية.