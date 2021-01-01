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إصابات متكررة

خبر : فرنانديز يغيب ستة أشهر.. قطع صليبي رابع في مسيرته

الأحد 09 أغسطس 2026 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنانديز يغيب ستة أشهر.. قطع صليبي رابع في مسيرته



وكالات /سما/

أعلن فريق الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم إصابة جناحه البرتغالي روجر فرنانديز بقطع في الرباط الصليبي، في إعلان رسمي يوم الأحد 9 أغسطس 2026، ما يعني غيابه عن الملاعب نحو ستة أشهر كاملة.

تُعتبر هذه الإصابة الرابعة التي يتعرض لها فرنانديز منذ بداية مسيرته الكروية، رغم أنه لم يتجاوز العشرين من عمره. وقد راكمت الإصابات المتتالية غياباته عن الملاعب لمدة إجمالية بلغت 342 يومًا.

في موسم 2021-2022، تعرض اللاعب لكسر في عظم مشط قدمه أبعده عن المنافسات 74 يومًا. وخلال الموسم التالي 2023-2024، عانى من إصابة عضلية في الساق استغرقت شفاؤها 44 يومًا. ثم تكررت الإصابة نفسها في موسم 2024-2025 بغياب مماثل.

انضم فرنانديز إلى صفوف الاتحاد في الخامس من سبتمبر 2025 بموجب عقد يستمر حتى الثلاثين من يونيو 2029.

لم يكن فرنانديز الضحية الوحيدة للإصابات الخطيرة في الفريق خلال الفترة الأخيرة. فقد سبقه المالي محمدو دومبيا الذي تعرض لقطع صليبي في مارس 2026، يليه حامد الغامدي الذي أُصيب بالإصابة ذاتها في يوليو من السنة نفسها.

الرياض

#روجر فرنانديز #نادي الاتحاد #كرة القدم السعودية

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