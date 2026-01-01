دحلان يهاجم نتنياهو: يستخف بواشنطن ويعرقل السلام.. وشعبنا لن ينكسر رغم الدم والدمار

اعتبر القيادي الفلسطيني محمد دحلان أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض اتفاق غزة يمثل استمراراً لسياسة الحرب والتدمير التي تستهدف قطاع غزة، إلى جانب مواصلة الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس.

وقال دحلان في تصريحات صحفية إن موقف نتنياهو لم يكن مفاجئاً، مؤكداً أن تحذيرات عديدة صدرت خلال الفترة الماضية من احتمال تنصله من التفاهمات والاتفاقات التي جرى العمل عليها عبر الوسطاء.

وأضاف أن ما أعلنه نتنياهو اليوم يشكل، في نظره، تحدياً مباشراً للإدارة الأمريكية ولفريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة بعد ما وصفه بالتقدم الذي أحرزه الجانب الفلسطيني من خلال تبني مواقف واضحة حظيت بقبول الوسطاء، وفي مقدمتهم الجانب الأمريكي.

ورأى دحلان أن التطورات الأخيرة تعزز القناعة لدى الأطراف الدولية بأن نتنياهو بات يشكل عقبة أمام الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، متهماً حكومته بالتنكر للحقوق الفلسطينية وعدم الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني، رغم حجم المعاناة والدمار والخسائر التي تعرض لها، سيواصل التمسك بحقوقه الوطنية، مشدداً على أن رفض الحكومة الإسرائيلية للاتفاقات والتفاهمات لن ينجح في كسر إرادة الفلسطينيين أو ثنيهم عن مواصلة نضالهم من أجل حقوقهم.

وختم دحلان تصريحه بالتأكيد على أن الفلسطينيين ما زالوا متمسكين بالأمل وبحقهم في الحياة والحرية على أرضهم، رغم كل التحديات التي يواجهونها.