بزشكيان يبحث مع المرشد الإيراني قضايا اقتصادية وعسكرية والعلاقات الإيرانية مع الدول الأخرى

طهران /وكالات /

التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بمرشد البلاد مجتبى خامنئي، وبحث معه القضايا الاقتصادية والعسكرية في البلاد.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، الأحد، تناول اللقاء، الذي عقد بالتزامن مع دخول بزشكيان عامه الثالث في رئاسة إيران، المشكلات والاحتياجات الراهنة للبلاد.

وأوضح البيان أن بزشكيان وخامنئي بحثا أيضاً سبل تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب، والتطورات العسكرية في ظل ظروف الحرب، إلى جانب التمويل والعملات الأجنبية وتأمين مصادر الطاقة وسبل إدارة النفقات.

وأضاف أن بزشكيان وخامنئي تبادلا الآراء بشأن العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع الدول الأخرى وفرص التعاون في هذا المجال.

وكانت تقارير إعلامية قالت إن مجتبى خامنئي أصيب بجروح خطيرة في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مكتب ومقر إقامة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي يوم 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشهد المنطقة موجات من مواجهات عسكرية وهدوءا حذرا ترافقها مفاوضات متعثرة بين الولايات المتحدة وإيران، عنوانها الرئيس منذ فترة هو مضيق هرمز.

وفي ذلك اليوم، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، ما أسفر عن 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما شنت هجمات على ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية في دول خليجية، لكن بعضها خلّف ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت مرارا بوقفه.