إنزاجي يحضّر تشكيلة الهلال الافتتاحية ضد الفيصلي

وكالات /سما/

الرياض/سما- بدأ المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، رسم التشكيلة الأساسية لفريق الهلال تحضيرًا للجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي أمام الفيصلي في الجمعة المقبلة.

ويجري اللاعبون تدريباتهم الأحد مساءً عند الساعة السابعة، بهدف تطوير اللياقة البدنية وتطبيق الاستراتيجية التكتيكية التي ينوي إنزاجي اعتمادها في المباراة، وخاصة في خط الدفاع.

يتدرب الفريق في مقره الجديد بمجمع الماجدية الرياضي بعد عودته الجمعة الماضية من المعسكر الخارجي الذي أقيم بالنمسا. غير أن الفريق سيفتقد خدمات قائده سالم الدوسري الذي أجرى عملية جراحية على الركبة الشهر الماضي، وكذلك لاعب الدفاع حسان تمبكتي الذي لا يزال يتابع برنامجه التأهيلي.

خاض الهلال خلال معسكره في مدينة شتاجرسباخ النمساوية أربع مبارياتٍ ودية. حقق انتصارًا على شتورم جراتس النمساوي برباعية ثنائية، وتغلب على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنفس النتيجة، لكنه خسر أمام مولودية الجزائر برباعية صفراء، وانتهت مواجهته مع الأهلي القطري بالتعادل.

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