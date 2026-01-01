  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الهلال والتجهيزات

خبر : إنزاجي يحضّر تشكيلة الهلال الافتتاحية ضد الفيصلي

الأحد 09 أغسطس 2026 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنزاجي يحضّر تشكيلة الهلال الافتتاحية ضد الفيصلي



وكالات /سما/

الرياض/سما- بدأ المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، رسم التشكيلة الأساسية لفريق الهلال تحضيرًا للجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي أمام الفيصلي في الجمعة المقبلة.

ويجري اللاعبون تدريباتهم الأحد مساءً عند الساعة السابعة، بهدف تطوير اللياقة البدنية وتطبيق الاستراتيجية التكتيكية التي ينوي إنزاجي اعتمادها في المباراة، وخاصة في خط الدفاع.

يتدرب الفريق في مقره الجديد بمجمع الماجدية الرياضي بعد عودته الجمعة الماضية من المعسكر الخارجي الذي أقيم بالنمسا. غير أن الفريق سيفتقد خدمات قائده سالم الدوسري الذي أجرى عملية جراحية على الركبة الشهر الماضي، وكذلك لاعب الدفاع حسان تمبكتي الذي لا يزال يتابع برنامجه التأهيلي.

خاض الهلال خلال معسكره في مدينة شتاجرسباخ النمساوية أربع مبارياتٍ ودية. حقق انتصارًا على شتورم جراتس النمساوي برباعية ثنائية، وتغلب على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنفس النتيجة، لكنه خسر أمام مولودية الجزائر برباعية صفراء، وانتهت مواجهته مع الأهلي القطري بالتعادل.

اقرأ أيضًا:

#الهلال #دوري روشن #سيموني إنزاجي

الأكثر قراءة اليوم

«بعيداً عن هرمز وباب المندب.. مشروع إسرائيلي خليجي يغير قواعد لعبة الطاقة في الشرق الأوسط»

السعودية وتركيا وباكستان توحّد القوى.. هل بدأ الكابوس الاستراتيجي الذي تخشاه إسرائيل؟"

واشنطن تتجاهل رفض نتنياهو لخطة غزة: المهم أن يواصل تنفيذ ما نطلبه

إيران تسخر من تحالف مكة الدفاعي: واشنطن لم تعد حامية الخليج

رغم رفض نتنياهو لخطة مجلس السلام ..إسرائيل تستعد لخفض عدد قواتها العسكرية في غزة

CNN: نتنياهو يخاطر بإغضاب ترامب للحفاظ على مستقبله السياسي

خلاف يعصف بمفاوضات غزة.. كوشنر يتهم نتنياهو بعرقلة الخطة الأميركية

الأخبار الرئيسية

خلاف يعصف بمفاوضات غزة.. كوشنر يتهم نتنياهو بعرقلة الخطة الأميركية

رسالة إسرائيلية لواشنطن: لا حصانة لمهاجمي 7 أكتوبر من القتل ولا انسحاب قبل تحقيق الأهداف الأمنية

CNN: نتنياهو يخاطر بإغضاب ترامب للحفاظ على مستقبله السياسي

الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا قادرة على مراوغة الدفاعات الجوية واستهداف مراكز صنع القرار لدى الاعداء ..

إيران تسخر من تحالف مكة الدفاعي: واشنطن لم تعد حامية الخليج