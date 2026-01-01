حماس ترد على نتنياهو: ملتزمون بخارطة الطريق وعلى واشنطن إلزام إسرائيل بتنفيذها

الدوحة /وكالات :

أكد باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الحركة ما زالت ملتزمة بخارطة الطريق التي تم التوصل إليها مع الوسطاء وممثلي تحالف السلام في القاهرة قبل عشرة أيام، رغم التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذها.

وقال نعيم، في تصريح صحفي رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خارطة الطريق، إن قبول حركة حماس وفصائل المقاومة بهذه التفاهمات "يعكس شعوراً عالياً بالمسؤولية الوطنية وحرصاً على مراعاة مصالح الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته".

وأضاف أن الحركة تتوقع من الوسطاء والضامن الأمريكي ممارسة ضغوط حقيقية على نتنياهو وحكومته من أجل الالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها، ومنع محاولات عرقلتها أو التنصل منها لأسباب سياسية وانتخابية داخلية.

وشدد نعيم على أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في تعطيل مسار التفاهمات من شأنه أن يقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار، ويزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، داعياً الأطراف الضامنة إلى تحمل مسؤولياتها لضمان تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه.