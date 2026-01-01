نتنياهو ينسف وثيقة غزة: لا انسحاب قبل نزع سلاح حماس بالكامل ولا دولة فلسطينية في عهدي

القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض بلاده الكامل لما وصفه بـ"وثيقة الـ15 نقطة" المتعلقة بقطاع غزة، مشدداً على أن إسرائيل لن تنفذ أي انسحاب من القطاع قبل تحقيق نزع كامل لسلاح حركة حماس.

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية: "أريد أن أكون دقيقاً هنا، إسرائيل ترفض وثيقة الـ15 نقطة"، مضيفاً: "سمعت من يقول إننا لم نوضح موقفنا، لذلك أقولها مجدداً وبوضوح: إسرائيل ترفض هذه الوثيقة".

وأوضح أن مطلب نزع سلاح حماس يشمل جميع أنواع الأسلحة دون استثناء، قائلاً: "عندما أتحدث عن نزع سلاح حماس، فإن ذلك يشمل السلاح الثقيل والسلاح الأقل ثقلاً، وكل أشكال السلاح. نحن نتحدث عن نزع سلاح حقيقي وليس صورياً".

وأشار نتنياهو إلى وجود مشاورات جارية مع الولايات المتحدة حول هذا الملف، مبيناً أن واشنطن طرحت عدداً من الأفكار، وقال: "بعض هذه الأفكار مقبول بالنسبة لنا وبعضها الآخر غير مقبول، ونحن نعرف كيف نتمسك بمواقفنا".

وفي موقف سياسي لافت، أعلن نتنياهو رفضه لإقامة دولة فلسطينية، مؤكداً: "لن تقام دولة فلسطينية ما دمت رئيساً للوزراء، لا في غزة ولا في الضفة الغربية".

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل استمرار الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى التوصل لتفاهمات بشأن مستقبل قطاع غزة وترتيبات ما بعد الحرب.