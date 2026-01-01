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خبر : 43 ناديًا بغزة يوافق على بطولة "الألف شهيد" وسط انتقادات حول الدعم الإغاثي

الأحد 09 أغسطس 2026 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
43 ناديًا بغزة يوافق على بطولة "الألف شهيد" وسط انتقادات حول الدعم الإغاثي



وكالات /سما/

غزة/سما- أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم موافقة 43 ناديًا من قطاع غزة على المشاركة في بطولة "الألف شهيد" التنشيطية، المقررة انطلاقها في سبتمبر المقبل، في محاولة لاستئناف النشاط الرياضي رغم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع.

سيعلن الاتحاد الأيام المقبلة عن التفاصيل الكاملة للبطولة، منها موعد إجراء القرعة وآلية المنافسات والملاعب المستضيفة، بحسب ما أفاد مسؤول الدائرة الإعلامية بالاتحاد مصطفى صيام. ستقام البطولة بنظام المجموعات على مستوى المحافظات، حيث تخوض الأندية مبارياتها داخل محافظاتها، وينتقل بطل كل محافظة إلى الأدوار النهائية.

التزم الاتحاد بتقديم مساعدة مالية للأندية المشاركة وتوفير المستلزمات والأدوات الرياضية اللازمة لخوض المنافسات، حسبما أعلن صيام.

لكن الإعلان عن البطولة أثار جدلًا بين عدد من لاعبي ومدربي كرة القدم بالقطاع، الذين طالبوا بربط عودة النشاط الرياضي بدعم مالي وإغاثي حقيقي للرياضيين. أعرب هؤلاء عن قلقهم من تقدم إقامة المنافسات على توفير الاحتياجات الأساسية للرياضيين.

أشار اللاعبون والمدربون إلى أن قطاعًا واسعًا منهم فقد مصادر دخله ومنازله وممتلكاته جراء العدوان الإسرائيلي، ويواجه أوضاعًا إنسانية قاسية في مخيمات النزوح. طالبوا بأن تكون تحسين الظروف المعيشية للرياضيين ودعم الأندية من أولويات المرحلة إلى جانب استعادة النشاط الرياضي.

اعتبر اللاعبون والمدربون أن كرة القدم متنفس حيوي لسكان القطاع، غير أن استئناف المنافسات يتطلب توفير مقومات تضمن قدرة اللاعبين والأندية على المشاركة الفعلية.

#كرة القدم الفلسطينية #قطاع غزة #النشاط الرياضي

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