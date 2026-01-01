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استنفار غير مسبوق في إسرائيل بعد إلغاء الإجازات العسكرية وتلويح بضربة جديدة لإيران ..

الأحد 09 أغسطس 2026 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
استنفار غير مسبوق في إسرائيل بعد إلغاء الإجازات العسكرية وتلويح بضربة جديدة لإيران ..



أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي ألغى جميع الإجازات العسكرية، في خطوة أثارت تكهنات بشأن استعدادات لعمليات عسكرية محتملة ضد إيران. وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية، أن تل أبيب تدرس خيارات للتحرك بشكل أحادي بعدما خلصت إلى أن الولايات المتحدة لا ترغب في مواصلة المواجهة مع طهران وفق الرؤية الإسرائيلية. 

وبحسب التقارير، تعتقد إسرائيل أن المسار الدبلوماسي الذي تقوده واشنطن مع إيران يواجه صعوبات متزايدة، ما يدفعها إلى رفع مستوى الجاهزية العسكرية تحسبًا لأي تطورات مقبلة. كما أشارت التقارير إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقيّم أن إيران تمكنت من الصمود لفترة أطول من المتوقع خلال المواجهات الأخيرة. 

وفي السياق ذاته، تحدثت تقارير إعلامية عن بحث القيادة الإسرائيلية خيارات تشمل تنفيذ عمليات تستهدف شخصيات بارزة في النظام الإيراني وقيادات في الحرس الثوري الإيراني، في ظل استمرار التوتر الإقليمي. 

ويحذر مراقبون من أن أي تحرك عسكري إسرائيلي أحادي الجانب قد يزيد من احتمالات الرد الإيراني المباشر، ما قد يؤدي إلى توسيع دائرة المواجهة في المنطقة.

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