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دراسة علمية

خبر : السكريات الطبيعية لعبت دورًا حاسمًا في تطور الدماغ البشري

الأحد 09 أغسطس 2026 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السكريات الطبيعية لعبت دورًا حاسمًا في تطور الدماغ البشري



وكالات /سما/

كشفت دراسة مشتركة من باحثي جامعة سيدني وجامعة غلاسكو أن السكريات الطبيعية والكربوهيدرات كانت عوامل أساسية في تطور الدماغ البشري عبر ملايين السنين.

وبحسب الدراسة، تضاعف حجم دماغ أسلاف الإنسان نحو خمس مرات خلال الأربعة ملايين سنة الماضية، حيث انتقل من حوالي 300 غرام لدى نوع "أسترالوبيثيكوس أفارينيسيس" إلى ما يقارب كيلوغراما ونصف لدى الإنسان الحديث.

رغم أن دماغ الإنسان البالغ يشكل فقط حوالي 2% من كتلة جسمه، فإنه يستهلك حوالي خمس الطاقة الإجمالية للجسم في حالة السكون، وهذه النسبة ترتفع إلى ثلثي الطاقة لدى الأطفال الصغار.

وحددت الدراسة أن الغلوكوز يعتبر المصدر الرئيسي لطاقة الدماغ، وأن الجسم رغم قدرته على تصنيعه ذاتيًا، إلا أن هذه القدرة محدودة وناقصة، ما اضطر أسلاف البشر للاعتماد على تدفق مستمر من الكربوهيدرات عبر الغذاء.

قالت قائدة فريق الدراسة، البروفيسورة جيني براند-ميلر من جامعة سيدني: "الدماغ البشري كبير بشكل غير عادي مقارنة بحجم الجسم ويحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة، وخلال معظم فترات التطور، كانت الكربوهيدرات الموجودة في الفواكه والعسل هي المصدر الرئيسي للغلوكوز".

قام الباحثون بحساب احتياجات الدماغ والكليتين وخلايا الدم الحمراء والأعضاء التناسلية من الغلوكوز في مراحل تطورية مختلفة، ومقارنتها بالأنماط الغذائية المفترضة لأسلاف الإنسان الأوائل منذ نظام غذائي مشابه لغذاء الشمبانزي المعاصر حتى وجبات صيادي-جامعي الحضارات القديمة في المناطق الدافئة.

أوضحت الحسابات أن البالغ كان يحتاج يوميًا إلى ما بين 150 و250 غراما من الغلوكوز تبعًا للجنس والحالة الفسيولوجية، بينما احتاج الأطفال الصغار إلى حوالي 125 غراما يوميًا.

يرى الباحثون أن البشر الأوائل استحصلوا على معظم احتياجاتهم من الفواكه، التي شكلت السكريات الطبيعية فيها أكثر من 65% من سعراتهم الحرارية الكلية، وبعد اكتشافهم للنار، أضافوا الأطعمة النشوية المطبوخة مثل الجذور والدرنات كمصدر إضافي مهم للغلوكوز.

استند الباحثون في تدعيم فرضيتهم على بنية الأسنان الأحفورية وتحليل النظائر في البقايا القديمة، بالإضافة إلى قدرة الإنسان القديم على تمييز الألوان التي ساعدته في التعرف على الثمار الناضجة، وكذلك التغيرات الجينية المرتبطة بإدراك طعم السكر واستقلابه.

يفترض الفريق أيضًا أن التوفر الموسمي للفواكه والعسل أثر على أنماط هجرة البشر القدماء وسلوكهم الغذائي، بل قد ساهم في انقراض بعض مجموعات أشباه البشر التي واجهت صعوبات أكبر في الحصول على أغذية غنية بالكربوهيدرات.

#صحة #أبحاث #الدماغ

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