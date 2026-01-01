وفاة السفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح في القاهرة

القاهرة /سما/

توفي اليوم الأحد السفير الفلسطيني لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح في العاصمة المصرية القاهرة، بعد مسيرة طويلة في العمل الوطني والدبلوماسي، كرّس خلالها جهوده لخدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس السفير الراحل، مشيدًا بمسيرته الوطنية والدبلوماسية وما عُرف به من إخلاص وتفانٍ في أداء مهامه، مؤكدًا أنه أمضى سنوات حياته في خدمة فلسطين والدفاع عن حقوق شعبها.

ويُعد دياب اللوح من أبرز الشخصيات الدبلوماسية الفلسطينية، حيث شغل عدة مناصب دبلوماسية مهمة، من بينها سفير دولة فلسطين لدى الصين واليمن وموريتانيا، قبل أن يُعيَّن سفيرًا لدولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، كما تولى مهام المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية.

وخلال فترة عمله في القاهرة، لعب اللوح دورًا بارزًا في تنسيق الجهود السياسية والدبلوماسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخصوصًا الملفات المرتبطة بقطاع غزة والعلاقات الفلسطينية المصرية.

وتقدمت الأوساط الفلسطينية والدبلوماسية بالتعازي إلى أسرة الفقيد وذويه، سائلةً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.