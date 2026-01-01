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خبر : زيت بذور العنب.. البديل الخفيف للعناية بالشعر الرقيق

الأحد 09 أغسطس 2026 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيت بذور العنب.. البديل الخفيف للعناية بالشعر الرقيق



وكالات /سما/

يعتبر زيت بذور العنب من أفضل الخيارات الطبيعية للعناية بالشعر الخفيف والناعم، بفضل قوامه الخفيف الذي لا يثقل الشعر مع توفيره ترطيبًا متوازنًا.

يتميز هذا الزيت بتركيبة غنية بفيتامين هـ والأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة، التي تحمي الشعر من الجفاف والعوامل الخارجية وتمنحه نعومة وانسيابية ملحوظة مع الاستخدام المنتظم.

يناسب زيت بذور العنب مختلف أنواع الشعر سواء كان ناعمًا أو مموجًا، وسهل الإدراج في روتين العناية اليومي. من طرقه الأساسية: تدفئة كمية مناسبة من الزيت وتوزيعها على فروة الرأس والشعر مع تدليك لطيف لمدة خمس دقائق، ثم تركه 30 إلى 60 دقيقة قبل الغسل.

يمكن وضع بضع قطرات فقط على أطراف الشعر بعد التصفيف للحصول على لمعان طبيعي والحد من الهيشان طوال اليوم دون إثقال الشعر.

يستخدم زيت بذور العنب أيضًا في تحضير أقنعة مغذية: خليط من ملعقة كبيرة من الزيت مع ملعقة صغيرة من العسل يوزع على الشعر لمدة 20 دقيقة، أو مزج كمية متساوية منه مع زيت جوز الهند وتطبيقها لمدة ساعة للشعر الجاف والتالف.

يفيد تدليك فروة الرأس بكمية صغيرة من الزيت بحركات دائرية مرة أو مرتين أسبوعيًا في منحها الراحة والعناية المطلوبة. كذلك يمكن إضافة بضع قطرات من الزيت إلى البلسم المعتاد للحصول على ترطيب إضافي وشعر أكثر نعومة بعد كل غسلة.

يجمع زيت بذور العنب بين التغذية والترطيب والقوام الخفيف، مما يجعله اختيارًا مثاليًا لمن يرغبن في منح شعرهن عناية طبيعية دون تثقيله بالزيوت الثقيلة. مع الاستخدام المنتظم، يلاحظ تحسن ملحوظ في نعومة الشعر ولمعانه وحيويته.

#العناية بالشعر #الزيوت الطبيعية #الجمال والصحة

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