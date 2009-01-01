سرطان البروستاتا ينتشر في جسد بايدن ويسبب له آلاما شديدة

القدس المحتلة / سما /

كشف هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إن سرطان البروستاتا الذي يعاني منه والده انتشر إلى العظام ومناطق أخرى من جسده، متحدثا عن معاناته من آلام شديدة جراء المرض.

وأضاف هانتر، في مقابلة مصورة مع برنامج "نيوزنايت" التابع لهيئة الإذاعة البريطانية أذيعت الجمعة، أن السرطان "تفشى، وانتقل إلى عظامه وما وراءها"، واصفا حالته بأنها "مؤلمة للغاية وموهنة جدا من جوانب عديدة".

وامتنع متحدث باسم بايدن، البالغ 83 عاما، السبت عن التعليق على تصريحات نجله.

وكان بايدن أعلن في أيار/ مايو 2025، بعد أقل من أربعة أشهر على مغادرته البيت الأبيض، إصابته بـ"نوع عدواني" من سرطان البروستاتا، موضحا آنذاك أن المرض انتشر إلى عظامه.

وقال متحدث باسمه في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه إن بايدن يخضع للعلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني.

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هكذا مكّن بايدن الاحتلال الإسرائيلي من شن عدوانه على غزة وإيرانوكان بايدن أكبر شخص سنا يتولى رئاسة الولايات المتحدة عند انتخابه عام 2020، وقد خضعت حالته الصحية وقدراته الذهنية لتدقيق واسع خلال فترة رئاسته بين عامي 2021 و2025.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، حضر بايدن مراسم افتتاح مكتبة الرئيس الأسبق باراك أوباما في مدينة شيكاغو، بعدما شغل منصب نائب الرئيس خلال إدارة أوباما بين عامي 2009 و2017.

ومن المقرر نشر مذكرات بايدن الرئاسية في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.