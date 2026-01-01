من هاتف أمّه إلى كأس العالم.. قصة لاعب مصري تحدى الرفض والفقد

وكالات /سما/

القاهرة/سما- انطلقت رحلة لاعب الألعاب الإلكترونية المصري أدهم "سبيد" من هاتف ذكي أهدته إياه والدته لممارسة لعبته المفضلة PUBG Mobile، وتوّجت بتمثيله فريق ETSH Esports في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية EWC المقامة حاليًا في فرنسا.

لم يكن الطريق نحو هذا الإنجاز معروشًا بالورود. فقد واجه الشاب المصري موجات متتالية من الرفض عندما حاول الانضمام إلى فرق متخصصة، كما عارضت أسرته خياره الاحترافي في مجال لم تعتبره حينها مهنة حقيقية. وكان الدعم الوحيد يأتيه من والدته التي آمنت بأن الألعاب الإلكترونية أكثر من مجرد ترفيه.

دفعت وفاة والدته سبيد إلى الابتعاد عن PUBG Mobile ثلاثة أشهر متتالية، وكاد يتخلى عن حلمه نهائيًا لفقدانه أقرب داعم له. لكن اتصالًا من قائد فريق ETSH Esports المعروف بـ "أبكرينو" أعاده إلى الطريق، حيث رأى فيه موهبة تستحق الاستثمار والتطوير.

انضم سبيد إلى المسكن التدريبي للفريق رغم معارضة والده المستمرة آنذاك. داخل الفريق، اكتشف بيئة مختلفة: زملاء يشاركونه الشغف نفسه ساعدوه على تطوير مستواه الجماعي، الذي كان أحد أسباب رفضه السابق من الفرق الأخرى. بدأ أداؤه يتحسن كلما زادت ضغوط المباريات، وانتقل من البطولات المحلية إلى منافسة دولية في إندونيسيا، ثم إلى العرض العالمي.

تغيّر موقف والده تدريجيًا مع ظهور النتائج الملموسة. اقتنع الأب بأن الرياضات الإلكترونية تتطلب اجتهادًا ومثابرة مثلها مثل أي مهنة أخرى راقية، وبدأ يدعم ابنه بفعالية، بل قرر مرافقته في الرحلة إلى البطولة العالمية.

يربط سبيد استمراره ونجاحه بذكرى والدته، التي كانت الوحيدة تؤمن به منذ البداية. يرى أن دعمها الأولي هو ما دفعه إلى العودة بعد التوقف، وأن نجاحه الحالي محاولة منه لرد جميل لمن دعمته بلا نتائج أو ضمانات واضحة.

تجربة سبيد تؤكد أن الاحتراف في الرياضات الإلكترونية لا يقوم على المهارة الفردية وحدها. فاللاعب يحتاج إلى جهاز مناسب، تدريب منتظم، فريق يثق بقدراته، قدرة على تحمل الرفض والضغط النفسي، والقدرة على التمييز بين اللعب للترفيه والالتزام بمسار تنافسي صارم.