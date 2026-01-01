بموافقة نتنياهو وكاتس .. إسرائيل تبدأ تمهيد الأرض لإقامة مدينة جديدة شرق رفح

القدس المحتلة/سما/

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس صادقا للمرة الأولى على بدء أعمال إعادة تأهيل البنية التحتية في شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في خطوة تمهّد لإقامة مدينة جديدة في المنطقة.

وذكرت الإذاعة أن المشروع يقع داخل المنطقة المعروفة باسم "الخط الأصفر"، الخاضعة حالياً للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الأعمال الأولية ستشمل تطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل الموقع استعداداً لمراحل لاحقة من البناء.

ونقلت عن مصادر أمنية أن تنفيذ الأعمال سيعتمد على عمال ومقاولين فلسطينيين من قطاع غزة، يخضعون حالياً لإجراءات تدقيق أمني من قبل جهاز "الشاباك"، تمهيداً للسماح لهم بالدخول إلى المنطقة خلال الأسابيع المقبلة.

وفي المقابل، أوضحت أن المستوى السياسي الإسرائيلي لا يعتزم في الوقت الراهن السماح بإدخال الكرفانات أو الوحدات السكنية المتنقلة إلى الموقع، على الأقل حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ما يعني أن أعمال التأهيل ستظل محصورة ضمن نطاق محدد دون الانتقال إلى مراحل إسكانية متقدمة.

وأضافت الإذاعة أن القرار اتُخذ بعيداً عن التغطية الإعلامية ودون إعلان رسمي، لافتة إلى أنه صدر قبل نحو أسبوعين بالتزامن مع المصادقة على إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة.

وردّ مكتب نتنياهو على التقرير بالقول إن المشروع عبارة عن مبادرة تجريبية تدعمها دولة الإمارات وتقع بمحاذاة "الخط الأصفر" داخل قطاع غزة، وقد انطلقت قبل عدة أشهر بهدف إنشاء مجمع خيام لا يخضع لسيطرة حركة حماس. وأوضح أن الجيش الإسرائيلي نفذ أعمالاً لتطهير المنطقة من البنية التحتية القائمة، بما في ذلك تدمير أنفاق.

ويأتي هذا التطور في سياق النقاشات المتواصلة بشأن مشاريع إعادة الإعمار الجزئية في المناطق الخاضعة للسيطرة جنوب القطاع، ضمن ترتيبات مرتبطة بمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، والتي طُرحت سابقاً تحت مسميات مختلفة، من بينها مشروع "رفح الجديدة".