استطلاع تركي: "الحزب الجديد" يتصدر المشهد على حساب العدالة والتنمية الحاكم

وكالات /سما/

اظهر استطلاع حديث للرأي أجرته مؤسسة "سونار" للأبحاث تصدر "الحزب الجديد" نوايا التصويت في تركيا، متقدما على حزب العدالة والتنمية الحاكم، في حال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وبحسب النتائج التي نقلتها شبكة "سوزجو TV"، حصل "الحزب الجديد"، الذي تأسس قبل نحو أسبوعين بقيادة أوزغور أوزيل، على 24.1% من أصوات المشاركين قبل احتساب أصوات الناخبين المترددين، لترتفع النسبة إلى 34.3% بعد توزيع تلك الأصوات.

وجاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة الثانية بنسبة 30.2%، يليه حزب المساواة الشعبية والديمقراطية بنسبة 8.5%، ثم حزب "الجيد" بـ7%.

وحصل حزب الحركة القومية على 5.1%، متقدما بفارق ضئيل على حزب الشعب الجمهوري، الذي سجل 5% فقط. كما نال "حزب المفتاح" 2.6%، وحزب "النصر" 2.3% من إجمالي الأصوات.

وبذلك، أظهر الاستطلاع ترتيب الأحزاب التركية على النحو الآتي: "الحزب الجديد"، ثم العدالة والتنمية، فحزب المساواة الشعبية والديمقراطية، وحزب "الجيد"، وحزب الحركة القومية، وحزب الشعب الجمهوري، يليه "حزب المفتاح" ثم حزب "النصر".