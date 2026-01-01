السعودية: إخماد حريق في منشأة تابعة لمصفاة أرامكو بجازان

وكالات /سما/

نجحت فرق إطفاء الأمن الصناعي التابعة لشركة أرامكو السعودية في إخماد حريق اندلع فجر يوم الأحد في إحدى المنشآت التابعة لـمصفاة أرامكو في منطقة جازان.

وقالت وزارة الطاقة السعودية في بيان لها إنه تمت السيطرة على النيران بشكل كامل دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية بين العاملين أو الفرق الميدانية.

وأكدت أن الجهات المختصة تستكمل حاليا كافة الإجراءات والتحقيقات اللازمة للتعامل مع الحادثة ومعرفة أسبابها.

وتأتي هذه الحادثة بعد تعرض مصفاة جازان (البالغ طاقتها الاستيعابية 400 ألف برميل يوميا) لأضرار وإغلاق مؤقت نهاية الشهر الماضي جراء هجمات سابقة.