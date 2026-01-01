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مزاد الموضة الخيري

خبر : دار كريستيز تطرح أزياء "الشيطان يرتدي برادا 2" في مزاد إلكتروني لصالح الصحفيين

الأحد 09 أغسطس 2026 07:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دار كريستيز تطرح أزياء "الشيطان يرتدي برادا 2" في مزاد إلكتروني لصالح الصحفيين



وكالات /سما/

نيويورك/سما- تستعد دار المزادات العالمية الشهيرة «كريستيز» لتنظيم مزاد إلكتروني يجمع بين عالم السينما والموضة والعمل الخيري، حيث ستطرح مجموعة من الأزياء والإكسسوارات من فيلم «الشيطان يرتدي برادا 2»، مع تخصيص كامل العائدات لدعم منظمات إنسانية.

يُقام المزاد الإلكتروني خلال الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر/أيلول 2026، وسيتمكن الجمهور من الاطلاع على القطع المعروضة عبر معرض مفتوح مجاني في مقر دار كريستيز بنيويورك، في 20 روكفلر بلازا، بين 8 و13 سبتمبر/أيلول من العام ذاته.

تضم المجموعة تصاميم ارتدتها نجوم العمل من بينهم الممثلة الأمريكية ميريل ستريب وآن هاثاواي، والممثلة البريطانية إيميلي بلانت، وزملاؤها في الفيلم سيمون آشلي وستانلي توتشي وليدي غاغا، بما يعكس حضورًا نجميًا متنوعًا من عالم السينما والفن.

دعمت ستريب، التي قادت جهود مزاد خيري مماثل عقب الجزء الأول من الفيلم، فكرة هذا الحدث الجديد الذي يواصل الربط بين صناعة الأفلام والموضة والعمل الإنساني معًا.

ستُوجّه عائدات المزاد لدعم لجنة حماية الصحفيين (CPJ)، ومجلس مصممي الأزياء في أمريكا (CFDA)، ما يتيح لمحبي الفيلم فرصة امتلاك قطع أصلية مرتبطة بأحد أكثر الأعمال السينمائية تأثيرًا في ثقافة الموضة العالمية.

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#الموضة #المزادات #السينما

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