  1. الرئيسية
  2. أبحاث ودراسات

دراسة فلسطينية

خبر : مركز بحثي: عملية تل فضحت اختلال التوازن الأمني في الضفة الغربية

الأحد 09 أغسطس 2026 06:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مركز بحثي: عملية تل فضحت اختلال التوازن الأمني في الضفة الغربية



وكالات /سما/

رام الله/سما- أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية دراسة تحليلية متخصصة بشأن تطورات الحادثة التي وقعت قرب بلدة تل جنوب غربي نابلس في 24 تموز/يوليو 2026، والتي استشهد فيها أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة، وأسفرت عن مقتل مستوطن وضابط إسرائيلي.

اعتبرت الدراسة، التي حملت عنوان "عملية تل: اختلال الموازين الأمنية في الضفة الغربية"، أن الحادثة ليست مجرد واقعة منفصلة، بل دليل على اختلال عميق في توازنات أمنية ثلاث مترابطة تحكم المشهد الأمني في الضفة الغربية.

حددت الدراسة هذه التوازنات الثلاثة على النحو التالي: انهيار ميزان الردع بين المستوطنين المسلحين والمجتمعات الفلسطينية، اتجاه وظيفة جيش الاحتلال نحو حماية المشروع الاستيطاني بدلًا من المحافظة على الأمن، وخضوع المؤسسة العسكرية للأجندة السياسية للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.

استندت الورقة إلى بيانات موثقة من الأمم المتحدة أظهرت تسجيل أكثر من 1330 اعتداءً استيطانيًا في الضفة الغربية منذ بداية 2026. وأفادت مصادر فلسطينية متخصصة بأن هذه الاعتداءات أسفرت عن استشهاد نحو 25 فلسطينيًا خلال الفترة نفسها.

اعتمدت الدراسة أيضًا على تحليل نقدي للتصريحات الرسمية الإسرائيلية المتكررة وموقف الرئاسة الفلسطينية الرسمي من حادثة تل، وتتبعت تطور المواقف والردود على مستوى صنع القرار.

توقعت الدراسة استمرار نمط "التصعيد اللامركزي المتراكم" في الضفة الغربية في ظل غياب أي مسار سياسي للتسوية. وقدمت الدراسة توصيات عملية موجهة لصانع القرار الفلسطيني للتعامل مع هذه الحالة الأمنية المتأزمة.

#الضفة الغربية #نابلس

الأكثر قراءة اليوم

مراقبات الجيش الإسرائيلي على حدود غزة يدقّقن ناقوس الخطر: نعيش سيناريو ما قبل 7 أكتوبر

يديعوت : واشنطن تبلغ اسرائيل بموافقتها على استئناف الاغتيالات ضد اعضاء حماس في قطاع غزة

موقع عبري : بنوك إسرائيلية تستعد لوقف التحويلات بالشيكل مع بنوك فلسطينية

مصر تكشف موقفها الأول من اتفاقية مكة للدفاع المشترك ..

زلزال في تل أبيب.. إعلام إسرائيلي يتحدث عن "هزيمة تاريخية" لواشنطن وتعاظم قوة إيران

حماس تُطلق أكبر مشاورات انتخابية منذ سنوات.. ائتلاف وطني واسع قيد التشكيل قبل استحقاق نوفمبر

بعد رفض نتنياهو خطة غزة وتصعيد الاغتيالات.. كوشنر يصل إسرائيل لبحث تنفيذ خطة ترامب

الأخبار الرئيسية

IMG_6144

"الضم" بدأ.. إسرائيل تسحب الضفة من يد الجيش وتضعها تحت سلطة الشرطة ..

162 ثانية غيّرت الخطة بالكامل.. كيف غادر ترامب تركيا مختبئاً داخل شاحنة تموين؟

مراقبات الجيش الإسرائيلي على حدود غزة يدقّقن ناقوس الخطر: نعيش سيناريو ما قبل 7 أكتوبر

زلزال في تل أبيب.. إعلام إسرائيلي يتحدث عن "هزيمة تاريخية" لواشنطن وتعاظم قوة إيران

يديعوت : واشنطن تبلغ اسرائيل بموافقتها على استئناف الاغتيالات ضد اعضاء حماس في قطاع غزة