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خبر : واتاري تؤكد: النصر لن يتوقف عند بطولة واحدة

الأحد 09 أغسطس 2026 06:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واتاري تؤكد: النصر لن يتوقف عند بطولة واحدة



وكالات /سما/

الرياض/سما- أكدت يوكي واتاري، لاعبة الوسط اليابانية بفريق النصر الأول للسيدات، أن تحقيق بطولة أندية غرب آسيا للسيدات يمثل نقطة انطلاق في مسيرة طموحة مع الفريق الأصفر، وليس حدّاً نهائياً لطموحاتها.

أشارت واتاري، التي تبلغ 26 سنة وتعتبر أول لاعبة يابانية تحترف في السعودية، إلى أن انضمامها للنصر ارتبط أساساً بهدف الفوز ببطولات عدة. وقالت: «الفوز بهذه البطولة شيء مميز جداً بالنسبة لي، لأن مساعدة النصر على تحقيقها كان أحد الأسباب التي دفعتني للانضمام إليه». أضافت اللاعبة أن الوصول إلى اللقب في وقت مبكر جداً من تجربتها مع الفريق جعلها تشعر بأنها حققت مهمتها الأولى. وأردفت: «طموح هذا النادي أكبر بكثير من مجرد بطولة واحدة، والآن تركيزنا على الفوز بالدوري والمنافسة في دوري أبطال آسيا للسيدات». نسبت واتاري التتويج القاري إلى عقلية لاعبات الفريق ووحدتهن، موضحة أن الموهبة وحدها لا تحقق الإنجازات الكبرى. وقالت: «طوال مشوار البطولة، رأيت مدى استعداد الجميع للقتال من أجل بعضهن، ووضع مصلحة الفريق أولاً». بخصوص تطور كرة القدم النسائية في السعودية، لاحظت واتاري سرعة النمو والاستثمار الحقيقي في اللعبة. وعبّرت عن طموحها بترك بصمة إيجابية تربط بين الخبرة اليابانية والمشهد الرياضي السعودي، مؤكدة أن قرارها الاحتراف هنا كان فلسفياً وشخصياً في الوقت ذاته.

توقعت واتاري زيادة الوجود اليابانيّ في الملاعب السعودية، قائلة إن ما تحققه قد يشجع لاعبات أخريات على الخطوة نفسها. وأنهت تصريحها بالقول: «هدفي الأكبر بسيط: جئت من أجل الفوز، ومساعدة النصر على تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجازات». حقق فريق سيدات النصر لقبه الأول خارجياً بفوزه ببطولة غرب آسيا للسيدات، بعد انتصاره على الهلال السوري برباعية نظيفة في المباراة النهائية الأربعاء الماضي. وأصبح النصر بهذا التتويج أول نادٍ سعودي يحصل على لقب البطولة في نسختها الثالثة. انضمت واتاري للفريق قبل أيام من مغادرتها دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفات.

#كرة القدم النسائية #فريق النصر #البطولات الآسيوية

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