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موضة وجمال

خبر : الألوان الأمثل للبشرة البرونزية في فصل الصيف

الأحد 09 أغسطس 2026 05:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الألوان الأمثل للبشرة البرونزية في فصل الصيف



وكالات /سما/

اختيار ألوان الملابس المناسبة للبشرة السمراء يحتاج إلى معرفة بالدرجات اللونية التي تتناغم معها وتبرز جمالها الطبيعي بدون الحاجة لحلول لتفتيح لون البشرة.

تتألق البشرة البرونزية بأبهى صورها عند ارتداء الملابس بدرجات الألوان الترابية الدافئة، وألوان الجواهر الفاخرة، والألوان الغامقة مثل الطيني والأزرق الكوبالتي والبني بدرجات الشوكولاتة. هذه الدرجات تضفي إشراقة على البشرة وتعزز طبيعتها الجميلة.

لا يعتبر اختيار الألوان الأنسب للبشرة السمراء معقداً أو صعب المنال. سواء كنتِ تفضلين الألوان الزاهية الجريئة أو الدرجات المحايدة الهادئة، توجد خيارات عديدة تبرز جمال بشرتك وتمنحك شعوراً بالثقة والراحة.

يكمن السر في تجربة الألوان والأنماط المختلفة لاكتشاف ما يشعرك بأفضل حالاتك الشخصية. تذكري أن بشرتك البرونزية هي سر جمالك الحقيقي؛ لذا استمتعي بها ودعيها تتألق في كل إطلالة صيفية تختارينها لهذا الموسم.

#موضة #الجمال #البشرة

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