جورجينا رودريغيز.. من الجرأة إلى الأناقة النضجة عبر ثماني سنوات

وكالات /سما/

لم تتردّد جورجينا رودريغيز في اختيار إطلالات تلفت الأنظار عبر ظهورها على السجادات الحمراء والمناسبات المرموقة، حيث اتخذت من القصّات الجريئة والتفاصيل الأنثوية عناصر ثابتة في هويتها الموضوية.

اعتمدت الشخصية الأرجنتينية على الأكتاف المكشوفة والفتحات العميقة عند الصدر والشقوق العالية للساق، مما جعلها معروفة بأسلوب يجمع بين القوة والأنوثة على حد سواء. تطورت خياراتها عبر السنوات من فساتين السهرة المباشرة إلى تصاميم أكثر نضجًا، لكن بقيت عناصر أساسية حاضرة منذ البدايات.

في مهرجان البندقية السينمائي عام 2018، اختارت فستانًا أسود بقصة عارية الكتفين وفتحة ساق عالية، يجمع بين الطابع الكلاسيكي والحضور الجريء. وخلال حفل ELLE Charity Gala في مدريد عام 2019، ظهرت بفستان بني مميز بفتحة صدر عميقة وشق طويل يؤكد توجهها نحو التصاميم الأنثوية والجريئة.

عملت رودريغيز على دمج أزياء النوم في خياراتها الراقية، وهي صيحة أثارت جدلًا خلال حفل "ميت غالا" عام 2025، عندما اختارت فستانًا طويلًا من الحرير الأسود بفتحة ساق عالية وتفاصيل دانتيل مستوحاة من أزياء اللانجري.

خلال مهرجان البندقية السينمائي عام 2020، لفتت الأنظار بفستان وردي طويل تميز بأكتاف مكشوفة وفتحة ساق مرتفعة، فيما عرضت في مهرجان كان السينمائي عام 2021 فستانًا بنيًا بقصة ضيقة كشفت جزءًا من الساق بطريقة لافتة.

دخل أسلوبها مرحلة أكثر تطورًا في السنوات الأخيرة، حيث لم تقتصر الجرأة على الفساتين المكشوفة والقصّات الجريئة فحسب، بل امتدت لتشمل طريقة تنسيق الإطلالة واختيار التفاصيل الدقيقة. خلال حضورها حفل Kering Women In Motion Awards ضمن مهرجان كان السينمائي 2026، اختارت بدلة سوداء كلاسيكية مع قميص ساتان بلون أزرق ملكي، مع الحفاظ على عنصر الجرأة عبر فتح القميص لإظهار حمالة صدر من الدانتيل.

تعتمد اليوم على المزج بين التصاميم الكلاسيكية والمجوهرات الفاخرة والتفاصيل المدروسة التي تضيف إلى إطلالاتها أناقة ونضجًا أكبر، من دون التخلي عن الهوية الجريئة التي عُرفت بها.