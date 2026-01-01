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موضة وسينما

خبر : حفل ختام مهرجان البحر الأحمر يستعرض إطلالات راقية وألوانًا جريئة

الأحد 09 أغسطس 2026 02:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حفل ختام مهرجان البحر الأحمر يستعرض إطلالات راقية وألوانًا جريئة



وكالات /سما/

جدة/سما- شهد حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي حضورًا موضيًا لافتًا، حيث تألّق الحاضرون بإطلالات متميزة وخيارات لونية جريئة عكست الاهتمام المتزايد بالموضة في الفعاليات السينمائية الكبرى.

اجتمع المصممون وخبراء الموضة على السجادة الحمراء، مما أتاح منصة مهمة لعرض المجموعات الجديدة والاتجاهات الموسمية القادمة. استطاعت الإطلالات أن تعكس التنوع والجرأة في الاختيارات الموضية التي طبعت الحفل.

جاء المهرجان ليجمع بين الفن السينمائي والموضة، مما أبرز الدور المتنامي للصناعة الموضية كعنصر محوري في الفعاليات الثقافية الكبرى بالمنطقة.

#موضة #سينما #مهرجان البحر الأحمر

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