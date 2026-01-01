حفل ختام مهرجان البحر الأحمر يستعرض إطلالات راقية وألوانًا جريئة

وكالات /سما/

جدة/سما- شهد حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي حضورًا موضيًا لافتًا، حيث تألّق الحاضرون بإطلالات متميزة وخيارات لونية جريئة عكست الاهتمام المتزايد بالموضة في الفعاليات السينمائية الكبرى.

اجتمع المصممون وخبراء الموضة على السجادة الحمراء، مما أتاح منصة مهمة لعرض المجموعات الجديدة والاتجاهات الموسمية القادمة. استطاعت الإطلالات أن تعكس التنوع والجرأة في الاختيارات الموضية التي طبعت الحفل.

جاء المهرجان ليجمع بين الفن السينمائي والموضة، مما أبرز الدور المتنامي للصناعة الموضية كعنصر محوري في الفعاليات الثقافية الكبرى بالمنطقة.