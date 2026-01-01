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أسبوع باريس للموضة

خبر : عروض فرنسية تجمع بين الجرأة التصميمية والجماليات الحادة في أسبوع باريس للأزياء

الأحد 09 أغسطس 2026 02:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عروض فرنسية تجمع بين الجرأة التصميمية والجماليات الحادة في أسبوع باريس للأزياء



وكالات /سما/

باريس/سما- استضافت العاصمة الفرنسية باريس فعاليات أسبوعها السنوي لعروض الأزياء الراقية، حيث تمكنت من جذب انتباه متابعي عالم الموضة والفنانين من مختلف أنحاء العالم.

تميزت العروض المقدمة في هذا الأسبوع بتنوع تصميماتها ما بين الأساليب الجريئة والمتطرفة من جهة، والاهتمام بالجماليات الحادة والعصرية من جهة أخرى، مما عكس اتجاهات جديدة في عالم الموضة العالمية.

شهدت الفعالية عروضاً متميزة من مصممين عرب، حيث قدم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب مجموعته الجديدة، فيما استعرضت المصممة اللبنانية أيضاً أحدث تصاميمها على منصات باريس.

تضمنت البرامج الجانبية للأسبوع لقاءات خاصة مع مصممين وخبراء في مجال الموضة والمجوهرات والأزياء، كما شملت جلسات تصويرية احترافية تبرز الاتجاهات الموسمية الجديدة.

يعكس حضور المصممين العرب في باريس الدور المتنامي الذي باتوا يلعبونه في عالم الموضة الفاخرة العالمية، خاصة المصممين اللبنانيين الذين حققوا سمعة عالمية في هذا المجال.

#موضة #باريس #أزياء عالمية

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