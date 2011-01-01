سالم الدوسري يبدأ تأهيله بعد جراحة الركبة في فنلندا

وكالات /سما/

الرياض/سما- بدأ سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي في العاصمة الفنلندية هلسنكي، وذلك بعد إزالة خياط عملية جراحية في وتر الركبة خضع لها يوليو الماضي.

أجرى اللاعب الدولي التدخل الجراحي على يد الطبيب الفنلندي لاسي ليمباينن، حسبما أوردت مصادر متابعة لحالة الدوسري. وبحسب البيان الصادر عن حساب الهلال الرسمي في 10 يوليو الماضي، يحتاج اللاعب إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتد بين ستة إلى ثمانية أسابيع قبل عودته الكاملة للمشاركة مع الفريق.

يذكر أن الدوسري بدأ مسيرته الاحترافية مع الهلال عام 2011، حيث انضم إلى فريق الفئات الشابة قبل تصعيده للفريق الأول في ذات الموسم. وشهد مساره احترافيًا تجربة أوروبية مع فيياريال الإسباني عام 2018 استمرت ستة أشهر قبل عودته للنادي الأزرق.

يمتلك الدوسري رصيدًا إجمالي قدره 484 مباراة برتدائه قميص الهلال، سجل خلالها 141 هدفًا وصنع 109 أهداف أخرى. كما يملك المدافع السعودي 110 مباراة دولية مع منتخب بلاده، حقق فيها 26 هدفًا.

في سياق متصل، أجرى فريق الهلال فحوصاته الدورية يوم السبت ضمن برنامجه التحضيري للموسم الجديد. ويواصل الفريق تدريباته على مركز الماجدية بجامعة الأميرة نورة، مركزًا على الجوانب البدنية والفنية.

يستهل الهلال مشواره بالموسم الجديد بمواجهة الفيصلي في 14 أغسطس الجاري ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على أن يعقب ذلك بـ 48 ساعة لقاء أمام الرائد في دور الـ 32 من كأس خادم المسجد الأقصى المباركين الشريفين في بريدة.