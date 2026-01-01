إعلام إسرائيلي يدق ناقوس الخطر: تل أبيب منشغلة عن تحولات أمريكية قد تقلب المعادلة

القدس المحتلة/سما/

تحت عنوان “إسرائيل في اضطراب انتباه خطير: التسونامي القادم من أمريكا الذي لا نراه”، كتبت صحيفة “معاريف” أن إسرائيل منشغلة بالخلافات الداخلية والصراعات السياسية، بينما تتجاهل تحولات دولية قد تكون لها تأثيرات بعيدة المدى على مكانتها.

وقالت الكاتبة الاسرائيلية ليلاخ سيغان إن الجدل الداخلي في إسرائيل تصدّر المشهد، خصوصاً بعد قرار وزير الجيش يسرائيل كاتس إقالة ضابط كبير، في وقت ترى أن قضايا أكثر أهمية تتعلق بمكانة إسرائيل في العالم والتغيرات السياسية في الولايات المتحدة لا تحظى بالاهتمام الكافي.

وأشارت سيغان إلى ارتفاع التقارير حول حوادث معادية للسامية في الولايات المتحدة، وإلى التحولات داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي، معتبرة أن المشهد السياسي الأمريكي يشهد تغيرات قد تؤثر على العلاقة مع إسرائيل مستقبلاً.

وأضافت أن إسرائيل، بحسب رأيها، تركز على “المعارك داخل الساحة الصغيرة” وتفشل في رؤية التحولات الكبرى الجارية خارج حدودها، داعية إلى إعادة توجيه الاهتمام نحو التحديات الإستراتيجية الدولية.