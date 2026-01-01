  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إعلام إسرائيلي يدق ناقوس الخطر: تل أبيب منشغلة عن تحولات أمريكية قد تقلب المعادلة

السبت 08 أغسطس 2026 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي يدق ناقوس الخطر: تل أبيب منشغلة عن تحولات أمريكية قد تقلب المعادلة



القدس المحتلة/سما/

تحت عنوان “إسرائيل في اضطراب انتباه خطير: التسونامي القادم من أمريكا الذي لا نراه”، كتبت صحيفة “معاريف” أن إسرائيل منشغلة بالخلافات الداخلية والصراعات السياسية، بينما تتجاهل تحولات دولية قد تكون لها تأثيرات بعيدة المدى على مكانتها.
وقالت الكاتبة الاسرائيلية ليلاخ سيغان إن الجدل الداخلي في إسرائيل تصدّر المشهد، خصوصاً بعد قرار وزير الجيش يسرائيل كاتس إقالة ضابط كبير، في وقت ترى أن قضايا أكثر أهمية تتعلق بمكانة إسرائيل في العالم والتغيرات السياسية في الولايات المتحدة لا تحظى بالاهتمام الكافي.
وأشارت سيغان إلى ارتفاع التقارير حول حوادث معادية للسامية في الولايات المتحدة، وإلى التحولات داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي، معتبرة أن المشهد السياسي الأمريكي يشهد تغيرات قد تؤثر على العلاقة مع إسرائيل مستقبلاً.
وأضافت أن إسرائيل، بحسب رأيها، تركز على “المعارك داخل الساحة الصغيرة” وتفشل في رؤية التحولات الكبرى الجارية خارج حدودها، داعية إلى إعادة توجيه الاهتمام نحو التحديات الإستراتيجية الدولية.

الأكثر قراءة اليوم

«بعيداً عن هرمز وباب المندب.. مشروع إسرائيلي خليجي يغير قواعد لعبة الطاقة في الشرق الأوسط»

السعودية وتركيا وباكستان توحّد القوى.. هل بدأ الكابوس الاستراتيجي الذي تخشاه إسرائيل؟"

واشنطن تتجاهل رفض نتنياهو لخطة غزة: المهم أن يواصل تنفيذ ما نطلبه

إيران تسخر من تحالف مكة الدفاعي: واشنطن لم تعد حامية الخليج

CNN: نتنياهو يخاطر بإغضاب ترامب للحفاظ على مستقبله السياسي

رغم رفض نتنياهو لخطة مجلس السلام ..إسرائيل تستعد لخفض عدد قواتها العسكرية في غزة

خلاف يعصف بمفاوضات غزة.. كوشنر يتهم نتنياهو بعرقلة الخطة الأميركية

الأخبار الرئيسية

خلاف يعصف بمفاوضات غزة.. كوشنر يتهم نتنياهو بعرقلة الخطة الأميركية

رسالة إسرائيلية لواشنطن: لا حصانة لمهاجمي 7 أكتوبر من القتل ولا انسحاب قبل تحقيق الأهداف الأمنية

CNN: نتنياهو يخاطر بإغضاب ترامب للحفاظ على مستقبله السياسي

الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا قادرة على مراوغة الدفاعات الجوية واستهداف مراكز صنع القرار لدى الاعداء ..

إيران تسخر من تحالف مكة الدفاعي: واشنطن لم تعد حامية الخليج